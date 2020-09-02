Игорь Смешко возглавит список партии "Сила и Честь" в Киевсовет

Политическая Партия "Сила и Честь" на внеочередном съезде 1 сентября приняла решение об участии в местных выборах во всех регионах Украины. Лидер партии Игорь Смешко возглавит партийный список на выборах в Киевский городской совет.

Об этом говорится в сообщении партии.

Его участие в выборах мэра столицы еще не определено, решение будет зависеть от результатов внутрипартийной дискуссии, которая продолжается.

Партийцы "Силы и Чести" считают, что участие лидера партии Игоря Смешко в столичных выборах поможет партии донести до широкого круга избирателей свои идеи и принципы, построить региональную партийную сеть, а также эффективно подготовиться к следующим парламентским выборам.

После выборов в Киевсовет "Сила и Честь" планирует создать там мощную фракцию и реализовать свои приоритетные программные задачи. Которые, в частности, заключаются в борьбе с коррупцией, создании реального местного самоуправления в столице, улучшение уровня и качества жизни людей, их медицинского и коммунального обеспечения и гарантирования каждому киевлянину безопасности и справедливости.

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