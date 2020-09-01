Сытник считает себя выше Конституции и убежден, что его прикроют внешние покровители, – нардеп Дубинский

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что игнорирование и неисполнение директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником решения Конституционного Суда свидетельствует о его убежденности в безнаказаности и поддержке иностранных покровителей.

Об этом Дубинский заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Сегодня обратился к главе фракции Арахамии с просьбой предоставить мне возможность выступить от фракции на заседании Рады в связи с чрезвычайной ситуацией - подрывом конституционного строя и неисполнением решения Конституционного Суда гражданином Сытником.

Решение Конституционного Суда автоматически прекратило полномочия коррупционера Сытника как директора НАБУ.

Любое появление этого гражданина, начиная с 28 августа, в кабинете директора НАБУ, является незаконным проникновением этого персонажа в государственное учреждение, а любое его действие в этом кабинете, начиная от использования телефонной связи и любые распоряжения секретарям или иным должностным лицам НАБУ, являются уголовным преступлением, предусмотренным ст. 353 УК о самовольном присвоении властных полномочий либо звания служебного лица.

Действия гражданина Сытника, а также заявления от имени НАБУ, о якобы политической мотивированности решения Конституционного Суда, должны стать предметом незамедлительного реагирования со стороны правоохранительных органов и отдельного уголовного расследования по статьям уголовного кодекса об умышленном невыполнении решения Конституционного Суда (ч. 4 ст. 382 – от 3 до 8, с лишением права занимать определённые должности на срок до 3 лет), подрыве конституционного строя, захвате государственной власти (ст. 109).

Гражданин Сытник, умышленно подрывая конституционные устои, считает себя выше Конституции и закона, и убежден, что его внешние покровители прикроют его. И, судя по всему, этот плевок в лицо всей стране руководство фракции решило "съесть".

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Я же все равно буду настаивать на предоставлении мне слова на сессии.

Впервые в истории Украины государственный чиновник на глазах у всех совершает особо тяжкие преступления, подрывает конституционный строй, и на это надо незамедлительно реагировать Президенту, к которому я вчера обратился с персональным видеообращением, Верховной Раде, генеральному прокурору и ГБР.

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