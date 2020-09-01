Антон Кучухидзе: местные бюджеты будут обогащаться за счет азартных игр

До вступления в силу закона о легализации азартных игр в Украине только на уровне концепта существовала гипотеза, что от игорного бизнеса выигрывают все: государство, бизнес и граждане. Причем каждый получает свои преференции.

Теперь же, по состоянию на сегодняшний день, это уже не просто концепт, а законодательное обязательство государства Украина перед своими гражданами. Сконцентрируемся сугубо на экономическом аспекте дивидендов от азартных игр.

Согласно с п.8 Переходных положений Закона Украины «О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр», Кабинет Министров Украины должен обеспечить четкое распределение денежных средств, полученных от уплаты лицензий операторами азартных игр: поступления от букмекеров идут на финансирование спорта; от лотерей – на развитие культуры;онлайн казино и покер – на медицину; средства от компаний, которые предоставляют услуги в сфере азартных игр, пойдут на сферу образования и науки;50% поступлений от казино и залов игровых автоматов направляются в бюджет государства, а вторые 50%– в местный бюджет территориальной громады, на территории которой расположен соответствующий игорный зал.

На фоне данного положения особенно смешно выглядит «протестное» движение представителей местных органов власти разных уровней, которое они развернули против размещения у себя казино. Местные политики на каждых выборах кричат, что центр дает мало денег. Так вот вам 50% от поступлений, чем не довольны? Получается, что на выборах побеждает популизм. Хотел бы я посмотреть на те местные советы, которые вернут со своих бюджетов в центральный бюджет 50% поступлений от платы за лицензии операторами азартных игр.

Также стоит обратить внимание на другой важный момент: как же привлечь все больше иностранных игроков в украинскую юрисдикцию? Это еще одно стратегическое направление, которое может принести много пользы украинским операторам азартных игр, а также государству. Чем больше денег будет зарабатывать бизнес, тем больше финансов получит государство. Необходимо убрать налог на выигрыш с игрока, он должен быть равен 0, как в подавляющем большинстве европейских стран.

Этот аспект на прямую связан с тем, что Верховная Рада Украины на 1ой неделе работы 4й сессии упустила с виду необходимость оперативного реагирования: к сожалению, парламент не рассмотрит на этой неделе законопроект 2713-д. Планируется его рассмотрение только на 2й неделе работы 4й сессии.

У 2713-д тоже был путь от популизма к адекватным ставкам: в самом начале были депутаты, которые хотели и сохранить налог на выигрыш игрока и ввести 25% налога на валовый игровой доход (GGR). Однако законодатель таки услышал доводы бизнеса, и профильный Комитет ВР рекомендовал ВР проголосовать за 2713-д (убрать налог на выигрыш и отсрочить налог на GGR), который помимо создания механизма по привлечению все большего количества иностранных игроков, еще и помогает предупредить коррупционные риски вокруг введения GGR и государственной системы онлайн мониторинга. В идеале, конечно же, игорный бизнес устроило бы принятие данного законопроекта в турборежиме, ведь у официальных лиц есть стремление начать выдачу уже первых лицензий операторам азартных игр с 1 ноября 2020 года. Понижение налоговой нагрузки всегда помогает бизнесу динамичней развиваться.

Если обобщить все вышеприведенные доводы, то получается, что впервые за всю историю независимости Украины будет создан реально цивилизованный игорный рынок. Ведь до 2009 г. были проблемы с социальной ответственностью и с размещением тех же игровых автоматов везде, где это было возможно. Сегодня же без верификации и проверки игрока никто не сможет получить доступ к игре, а игровые автоматы будут находиться только в лицензионных местах, а государство и общество становятся одним из главных выгодополучателей.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»

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