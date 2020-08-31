подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Мы должны сформировать мощные фракции в местных советах, чтобы противостоять сепаратизму, - Порошенко на съезде "Европейской Солидарности"
31 августа 2020, понедельник, 19:15 809
Политика 2020-08-31T19:15:21+03:00
Українські Новини
Мы должны сформировать мощные фракции в местных советах, чтобы противостоять сепаратизму, - Порошенко на съезд

Мы должны сформировать мощные фракции в местных советах, чтобы противостоять сепаратизму, - Порошенко на съезде "Европейской Солидарности"

Валерия Драгомирова
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko

Партия "Європейська Солідарність" идет на местные выборы с командой, которая объединила патриотов из разных политических сил, профессиональных, решительных и проевропейских лидеров. От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны - об этом говорили участники съезда партии, который состоялся в Киеве.

"Європейська Солідарність" становится центром объединения демократических сил - опытных и новых политиков, которые разделяют идеологию партии.

Команды "Європейської Солідарності" в областные и городские советы возглавят знаковые личности - в частности, те, кто хорошо знает, что такое европейские ценности, потому что слишком сильно ощутили на себе российскую реальность. Среди них - политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

В команду "Європейської Солідарності" присоединились активисты из других политических сил. В частности, Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от "Самопомочі". В Полтаве от "ЕС" пойдет общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии "Голос". Народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что сегодня необходимо создать единый патриотический фронт в условиях капитулянтской политики действующей власти.

Для борьбы с пророссийским реваншем списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "Європейська Солідарність" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Європейської Солідарності" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах - для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма", - подчеркнул в своем выступлении пятый президент, лидер партии Петр Порошенко.

"Наша команда продемонстрировала, что при поддержке активных граждан мы способны защищать те ценности, которые за пять лет положены в основу государственного строительства. И армию, и язык, и веру. И мы очень благодарны людям за поддержку и совместную борьбу. Без вас мы бы ничего не добились ", - отметил Порошенко.

Он отметил, что нет никаких оснований расслабляться. "Угроза московского реванша не уменьшается. Он - ползучий и медленный, малозаметный для большинства. То, что нас не все и не всегда понимают, не должно мешать нам говорить правду и предупреждать о реальной опасности. Когда уже нам дано видеть и слышать дальше, чувствовать - сильнее, мыслить - глубже, то надо действовать. Здесь и сейчас. Это и есть признак политического лидерства", - убежден Порошенко.

"Фундамент, который мы заложили в предыдущие годы, оказался достаточно прочным, чтобы кто-то смог его так легко разрушить. Оппозиция - достаточно профессиональной и умной, чтобы утолить бешеный принтер, обесточить турборежим и заблокировать опасные инициативы "зеленой" власти. Граждане - достаточно ответственными и сильными, чтобы наметить четкие красные линии", - отметил Петр Порошенко.

"Європейська Солідарність" идет на местные выборы для того, чтобы защитить одну из ключевых реформ нашей команды - децентрализацию, результаты которой воплощены в новые дороги, новый транспорт, отремонтированные школы и детские сады, освещенные улицы и тому подобное. Это происходит потому, что инициированная нашей командой децентрализация дала деньги на места в интересах местных общин. Мало вступить в Европейский Союз - важно европейские стандарты внедрить и обеспечить в Украине. В больших и малых городах, в объединенных общинах ", - отмечает Порошенко.

"Украина - сильная. Она имеет достаточный запас прочности, чтобы выстоять против врагов. И чтобы приобрести иммунитет, который защитит от случайных людей, которых ирония судьбы подняла к вершинам власти. Украина будет европейским государством, членом Евросоюза и НАТО", - убежден лидер "Європейської Солідарності".

Больше новостей о:

"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры
Зеленский выдвинул комика Филимонова в мэры Одессы
Новости
С 1 сентября "пакет малыша" будет выдаваться по новым правилам: что изменится 19:44
В Николаевской области усилили карантин: закрыли клубы и рестораны, запрещены концерты 19:42
Это опасный прецедент, – НСЖУ о затягивании с переизбранием членов Нацсовета 19:32
Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса 19:15
Мы должны сформировать мощные фракции в местных советах, чтобы противостоять сепаратизму, - Порошенко на съезде "Европейской Солидарности" 19:15
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса 09:50
больше новостей
НАБУ подало жалобы в САП и Офис генпрокурора из-за закрытия дела "Роттердам+"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok