подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 августа 2020, суббота, 23:53 27
Общество 2020-08-30T00:15:01+03:00
Українські Новини
На Житомирщине нашли сенсационный клад с монетами временем князя Владимира

На Житомирщине нашли сенсационный клад с монетами временем князя Владимира

Надежда Комендантова
Клад, Ученый, Монеты, старинные монеты
Древние монеты Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov
Древние монеты Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov

В Городнице Житомирской области были обнаружены 32 монеты Владимира Святого и Святополка Ярополковича, что является исторической сенсацией.

Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов в Facebook.

"Сенсационная находка! Сейчас в Городницы (Житомирская обл.) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения!", - говорится в сообщении ученого.

Александр Алферов рассказал, что монеты были найдены при бытовых обстоятельствах. Сейчас проходит передача монет государству.

Как пишут "Факты" Александр Алферов расказал изданию детали уникальной находки: клад был найден совершенно случайно частным лицом, не имеющим отношение к археологии — ни к легальной, ни к "черной".

"Набирал мужчина песок, чтобы замесить цемент, и наткнулся на клад, — сообщил Александр Алферов. — Он состоит из монет 1000−1019 годов. На лицевой стороне каждой из монет изображен киевский князь, а на обратной — тризубец Владимира или двузубец Святополка".

По словам ученого, клады серебряных монет такого периода не находили уже более 100 лет (в последний раз подобную находку сделали еще в XIX веке в Киеве). Так что это, без преувеличения, находка столетия. Знаю, что в пятницу, 28 августа, клад должен был поступить на временное хранение в Житомирский краеведческий музей — человек, который нашел ценнейшие монеты, согласился добровольно передать их государству.

"Законом предусмотрена выплата 20 процентов от стоимости клада. Вот только вопрос: заплатят исходя из стоимости серебра (его около 100 граммов) или как за ценнейшую историко-культурную находку", - сообщил он.

 

Больше новостей о: Клад Ученый Монеты старинные монеты

​Строители Керченского моста заявляют, что откопал...
У Патона было заболевание сердечно-сосудистой сист...
НБУ введет в обращение монету номиналом 10 гривен ...
Украинец пытался вывезти за границу старинную книг...
Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты
В Киеве третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. За сутки умерли шестеро
Новости
Древние монеты Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov
На Житомирщине нашли сенсационный клад с монетами временем князя Владимира 23:53
В зоне ООС спасатели разминировали 7 гектаров прифронтовой территории, обезврежены 145 мин 22:26
В воскресенье воздух раскалится до +34, будет сухо по всей территории Украины 21:55 Карта
Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты 21:25
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
больше новостей
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября 05:45
Тунис закрыл границы для украинцев 16:01
больше новостей
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии 14:26
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
больше новостей
В первые сутки закрытия границ в Украину не пустили 250 иностранцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok