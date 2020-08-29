На Житомирщине нашли сенсационный клад с монетами временем князя Владимира

В Городнице Житомирской области были обнаружены 32 монеты Владимира Святого и Святополка Ярополковича, что является исторической сенсацией.

Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов в Facebook.

"Сенсационная находка! Сейчас в Городницы (Житомирская обл.) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения!", - говорится в сообщении ученого.

Александр Алферов рассказал, что монеты были найдены при бытовых обстоятельствах. Сейчас проходит передача монет государству.

Как пишут "Факты" Александр Алферов расказал изданию детали уникальной находки: клад был найден совершенно случайно частным лицом, не имеющим отношение к археологии — ни к легальной, ни к "черной".

"Набирал мужчина песок, чтобы замесить цемент, и наткнулся на клад, — сообщил Александр Алферов. — Он состоит из монет 1000−1019 годов. На лицевой стороне каждой из монет изображен киевский князь, а на обратной — тризубец Владимира или двузубец Святополка".

По словам ученого, клады серебряных монет такого периода не находили уже более 100 лет (в последний раз подобную находку сделали еще в XIX веке в Киеве). Так что это, без преувеличения, находка столетия. Знаю, что в пятницу, 28 августа, клад должен был поступить на временное хранение в Житомирский краеведческий музей — человек, который нашел ценнейшие монеты, согласился добровольно передать их государству.

"Законом предусмотрена выплата 20 процентов от стоимости клада. Вот только вопрос: заплатят исходя из стоимости серебра (его около 100 граммов) или как за ценнейшую историко-культурную находку", - сообщил он.

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