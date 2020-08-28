Кличко рассказал, как Киев через 5 лет войдет в ТОП-100 городов мира

Мэр Киева Виталий Кличко представил видение того, каким будет Киев в ближайшем будущем. В частности, столичная власть работает над тем, чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

В ходе онлайн-конференции "Каким мы видим Киев" обсудили 4 ключевые темы: развитие транспорта, социальной инфраструктуры, реновацию старой застройки и экологию Киева. Также свое мнение о развитии украинской столицы выразили иностранные специалисты и эксперты: представители мэрии Лейпцига, "Немецкого общества международного сотрудничества" (GIZ), а также эксперты Совета Европы и Всемирного банка.

"Мир сегодня стремительно меняется. И тенденция такова, что будущее - не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 млрд людей живут сегодня в крупных мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 млрд человек. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающих лучшие таланты и наибольшие ресурсы", - сказал Кличко.

По словам мэра столицы, чтобы успешно конкурировать с мегаполисами мирового уровня, Киеву нужно прикладывать большие усилия уже сегодня.

"Именно поэтому мы с командой длительное время разрабатываем амбициозный план: как Киеву через 5 лет войти в ТОП-100 городов мира. Это - четкая пошаговая программа, фундамент для реализации которой мы закладывали предыдущие 6 лет!" - добавил Виталий Кличко.

Он отметил, что Киев должен стать зеленым городом - как, например, Вена. Культурным и туристическим городом - как Рим. Удобным для жителей - как Копенгаген. Романтическим - как Париж. Бизнес в столице должно быть развитым, как в Лондоне. Для этого городские власти будут работать в следующих ключевых направлениях развития: транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология.

"Транспортная система должна функционировать по принципу: "через весь город - за 1 час". Что уже сделано для реализации этого подхода? Мы обновляем дорожную инфраструктуру, мосты и путепроводы, в ремонт которых не вкладывали средств десятилетиями. В Киеве 1 667 км дорог. Почти 1 тыс. км из них мы отремонтировали. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход. - Проект, который не могут реализовать в столице уже более 20 лет! Начали обновления и других мостов через Днепр, строительство транспортных развязок и перехватывающих паркингов на въездах в города. Продолжается обустройство велосипедных дорожек", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что приоритетом для столичной власти является развитие общественного транспорта. Так, к концу следующего года планируется завершить строительство 2 новых станций метро на Виноградарь. А после запуска автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост - начать строительство линии метрополитена на Троещину - 5 станций.

"Наша задача - создать комфортные условия для проживания в столице. А это, в частности, - развитая социальная инфраструктура. Поэтому мы будем вводить принцип: все преимущества центра города - в каждом районе столицы. И мы уже успели немало для этого сделать: за последние 4 года построили и обновили 28 детских садов и 7 школ. Отремонтировали более 40 отделений в медучреждениях и 4 родильных дома", - сказал мэр Киева.

Значительно уменьшили и очередь в детские сады - на 12 500. И уже в ближайшие годы ее вообще не должно быть.

Размещение новостроек будет планироваться только комплексно - с одновременным строительством детских садов и школ, объектов социальной инфраструктуры, скверов и автопарковок.

"Мы планируем создать в столице парк развлечений и отдыха для детей и взрослых (украинский "Диснейленд") на территории Гидропарка. Амбициозно? Да! И мы это сделаем!" - отметил Виталий Кличко.

Касательно реновации устаревшей застройки, то здесь речь идет об устаревшем жилом фонде - "хрущевках" и о промышленной зоны в столице. На месте "хрущевок" должны появиться комфортные жилые комплексы. А на месте промзон - инновационные, технологические и бизнес-парки, художественные комплексы.

"Для сохранения исторического наследия столицы мы запретим высотное строительство в центральной части города. Будем реставрировать памятники культурного наследия, - рассказал мэр. - У нас действительно амбициозные планы. Мы хотим перенести часть административных учреждений из зданий в центре Киева и развивать административно-деловой центр на территории промзоны на Теличке. Это разгрузит город и даст новый толчок к его развитию", - добавил мэр.

Вместе с тем, важной задачей столичной власти является улучшение экологии в городе. В частности, важно сохранить существующие парки и скверы, создать новые, увеличить площади озелененных территорий города.

"Мы завершим и реконструкцию Днепровской и Деснянской водопроводных станций. Это обеспечит город чистой питьевой водой. Для улучшения экологического состояния окружающей среды важно также завершить реконструкцию Бортнической станции аэрации. Будем внедрять и нетрадиционные возобновляемые источники энергии, установку солнечных батарей. Осуществлять мероприятия по энергоэффективности зданий", - отметил Кличко.

Он напомнил, что за последние 6 лет город успешно обновляет зеленые зоны Киева. Так, отремонтировали почти 400 парков и скверов. Увеличили и их количество - предоставили статус парка или сквера 136 зеленым зонам. Обновили 8 городских пляжей.

"Это лишь часть из того, что мы уже сделали и что обязательно сделаем. Киев станет комфортным мегаполисом - и для проживания, и для работы, и для отдыха его жителей, - подчеркнул мэр. - Я жил во многих городах мира. Я видел их сильные и слабые стороны. Мало кому удалось создать идеальный город. Но мы хотим этого! Делаем и будем делать Киев именно таким!" - отметил Виталий Кличко.

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