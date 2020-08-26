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26 августа 2020, среда, 16:20 419
Верховная Рада и партии 2020-08-26T16:27:24+03:00
Українські Новини
На съезде "УДАРа" выразили поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинства

На съезде "УДАРа" выразили поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинства

Сергей Паламаренко
Беларусь, УДАР, Оксана Юринец
Оксана Юринец. Фото: klichko.org
Оксана Юринец. Фото: klichko.org

Сегодняшние события в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов.

Об этом на съезде партии "УДАР", что происходит в Киеве, заявила представительница Львовского "УДАРа", депутат парламента 8-го созыва Оксана Юринец.

"Сегодняшние события в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов. "УДАР" высказывает солидарность с народом Беларуси в отстаивании свободы, демократии и человеческого достоинства", - отметила Юринец.

Она напомнила, что и украинскому народу пришлось пережить немало испытаний. Оккупацию Крыма, войну, которую развернула Россия на востоке нашей страны.

Поэтому, по ее убеждению, именно и от результатов местных выборов зависит способность Украины давать решительный отпор внешним угрозам.

"Только достойные люди должны представлять интересы граждан на местах и ​​преодолеть то недоверие к власти, которая царит сегодня в обществе. Вопросы образования, качественного медицинского обслуживания, роста благосостояния людей - это не просто условия имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, это - часть высоких европейских стандартов, которые должны ощутить украинцы. И новая местная власть здесь является определяющей, - подчеркнула Юринец. - мир не ждет аутсайдеров, мир очень быстро меняется. Появляются новые вызовы, например пандемия. И здесь наш лидер, мэр Киева Виталий Кличко показал, как должна действовать власть, как правильно коммуницировать с обществом и вместе противодействовать опасности. Сильные, профессиональные, преданные управленцы на местах - наша цель и залог сильной Украины. Я верю в особое предназначение Украины в XXI веке. Верю в силу каждого, кто идет бок о бок с "УДАРом" на местных выборах", - отметила Юринец.

Она также напомнила, что именно команда "УДАРа" в парламенте была локомотивом, который работал над получением Украиной "безвиза" с Европейским Союзом. А также, была активным участником переговоров по расширению сотрудничества с НАТО.

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