Антон Кучухидзе: без лицензии невозможно открыть игорный бизнес

Украинская политическая дискуссия - очень забавная. Сначала оппозиция кричала со всех микрофонов, что не нужно легализировать игорный бизнес, т.е., по сути, они хотели сохранения коррупционных схем. А вот после подписания закона о легализации азартных игр эти же критиканы начали горланить: «Где деньги от азартных игр?», «Дайте территориальным громадам доходы от азартных игр!»

Парламентская деятельность и профессиональное занятие бизнесом немного отличаются по своей стилистике работы. В бизнесе не делают ставки на личные эмоции, хочушки и громкие крики, потому что есть всегда процедура, которую нужно выполнять, чтобы быть конкурентоспособным и иметь хваленную хорошую репутацию. От того, что игорный бизнес будет кричать, как наши политиканы, то лицензии быстрее не выдадут. Самое уникальное качество украинских депутатов – это рожденное стремление мешать бизнесу работать транспарентно.

Депутаты так увлеклись воплями во время работы в сессионном зале, что фактически заблокировали создание Регулятора. Зачем нужен Регулятор? В данном контексте говорим о том, чтобы выдать лицензию на ведение законной деятельности в сфере азартных игр. Согласно п.4 ст. 8 Закона Украины о государственном регулировании азартных игр непосредственно Регулятор «разрабатывает и подает на утверждение Кабинету Министров Украины лицензионные условия для ведения хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр».

Как быстро появится Регулятор? Это вопрос ближайших месяцев: в сентябре нужно проголосовать противоречия, которые есть по созданию Конкурсной комиссии – в идеале, это первые недели работы парламента в сентябре, хотя публично озвучивались настроения, что и к сентябрю могут успеть. Потом снова принятый законопроект направят на подпись Президенту Украины. Затем уже будет несколько процедурных моментов на уровне Кабмина: Конкурсная комиссия создается при КМУ; КМУ утверждает положение об Уполномоченном органе; КМУ назначает главу Регулятора и 6 его членов по результатам конкурса.

Как видим, чтобы сформировать Регулятора нужно сделать, как минимум, 4 шага. По самым оптимистическим прогнозам, к концу октября 2020 года можно было бы сформировать Регулятора. И вот только после своего появления Регулятор и начинает разрабатывать лицензионные условия для будущих операторов азартных игр. Если считать по оптимистическому сценарию, то первые лицензии возможно государство выдаст к началу марта 2021 г.

Не вижу смысла также перечислять все полномочия Уполномоченного органа, их согласно закону 31, но стоит для широкой общественности, (профессиональная и так знает) объяснить на практике, чем же ценен новый Регулятор. Продемонстрируем конкретный кейс функциональности Регулятора на Западе.

Совсем недавно, 21 августа 2020 года, в Швейцарии произошла определенная ситуация в сфере азартных игр, в которой и видно, что такое государственный Регулятор. Стоит отметить, что в этой стране аж целых 2 государственных регулятора по вопросам азартных игр: Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) и Inter-Cantonal Lotteries and Betting Commission (Comlot). Хотя классическая европейская модель государственного регулятора подразумевает наличие одного такого органа, но тем не менее, в этой стране решили идти таким путем. И так, эти две комиссии добавили в черные списки гемблинг сайтов в общей сложности 45 ресурсов, а впервые опубликовали такой blacklist в Швейцарии в сентябре 2019 года. Т.е. государственные комиссии провели мониторинг легального рынка и выявили, что почти 50 ресурсов работают без лицензии, очерняют репутацию добросовестных гемблинг операторов, не предоставляют никакой социальной защиты, не выполняют обязательств по запрету доступа детей к азартным играм и т.д. Теперь же после решения этих комиссий интернет-провайдеры обязаны заблокировать упомянутые ресурсы.

Поэтому, отвечая критиканам, новый государственный Регулятор – это не бюрократия ради бюрократии, а это действенный механизм, на котором и будет держаться честность ведения бизнеса, а также социальная защита граждан и детей от всяких недобросовестных дельцов.

Всем политиканам нужно осознать, что фактически легализация азартных игр состоялась, и не нужно прикрываться манипулятивной социологией. Ни разу не видел, чтобы люди отказывались от личной защиты со стороны государства.

Данное движение Украины вперед и победу над коррупцией в этой сфере уже не остановить, и всем политиканам нужно передать своим бенефициарам, что придется учиться жить легально. Затягивание процесса формирования рынка азартных игр сугубо техническое и популистское, поэтому очень скоро государство полностью наведет порядок: даст бизнесу возможность развиваться, а гражданам – защиту.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»

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