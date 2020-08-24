От успешности стимулирующего регулирования для операторов системы распределения зависит реформирование всех инфраструктурных отраслей страны. Такой вывод панельной дискуссии "Первый год: как работает рынок электроэнергии в Украине" на форуме Energy Show Electricity Market.

Во время форума Energy Show Electricity Market эксперты заявили, что от эффективной реформы стимулирующего регулирования для операторов системы распределения электроэнергии зависит реформа всех инфраструктурных отраслей страны.

"На эту модель стимулирующего регулирования смотрит не только сектор энергетической инфраструктуры. На это смотрит сектор общей инженерной инфраструктуры нашего централизованного теплообеспечения и наши водоканалы. Они ждут также решения ситуации с этой инфраструктурой. И раньше спрашивали за счет чего строить новые энергоблоки. А те же британцы рассматривают модель RAB-регулирования, где за счет доходности инвесторов строятся новые энергоблоки. То есть контекст масштабный", - заявил председатель энергетического сообщества Украины Energy Club Андрей Кострица.

Вместе с тем, нардеп Людмила Буймистер при обсуждении отметила, что реформа тарифообразования на распределение электроэнергии будет успешной, если воспользоваться проверенными подходами к RAB-тарифу, доказавшие свою эффективность в европейских странах и базируется на формульном подходе.

"Мы сами себе придумываем проблемы и считаем сколько инвестировано или недоинвестировано. Вместо того, чтобы принимать четкие проверенные временем во многих других странах принципы формульного образования тарифа, привязывать к понятным показателей и двигаться в проверенном направлении ", - заявила Буймистер.

Отметим, ранее эксперты Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что регулятор предлагает установить доходность на существующие активы облэнерго на уровне 3%. По мнению Ассоциации, важно повысить эту ставку как минимум до 8-9%.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости