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  • НКРЭКУ срывает реформу тарифообразования для электросетей, - нардеп Гриб
19 августа 2020, среда, 13:21 1677
Политика 2020-08-19T14:15:02+03:00
Українські Новини
НКРЭКУ срывает реформу тарифообразования для электросетей, - нардеп Гриб

НКРЭКУ срывает реформу тарифообразования для электросетей, - нардеп Гриб

Татьяна Зотова
Энергетика, Реформа, Гриб, RAB-тариф, НКРЕКУ
Виктория Гриб. Фото: politeka.net
Виктория Гриб. Фото: politeka.net

НКРЭКУ срывает реформу тарифообразования для электрических сетей, предлагая методологию стимулирующего тарифа 2013 года, которая противоречит успешной европейской методологии. Об этом рассказала Виктория Гриб, народный депутат Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Виктория Гриб рассказала, что 17 августа прошли общественные слушания в НКРЭКУ, посвященные методологии RAB-регулирования для операторов системы распределения электроэнергии. Депутата отметила, что в Украине крайне плохое состояние электросетей из-за недостатка инвестиций.

"На словах НКРЕКУ понимает, что из-за тарифообразования "Кост+" сети по всей стране изношены на 60-80%. Что в Украине - худшее электроснабжение в Европе уровень SAIDI - 700 мин, а потери в сетях тоже самые высокие в Европе - 10%.

И тут у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос: "Ну, а чего ждать, если в Украине инвестируют 200-250 дол в км сетей, при том что в Европе инвестируют по 1200-3000 дол на км сети? Только того, что через 10 лет веерные отключения и отсутствия света станут нашей новой реальностью", - отметила Гриб

Вместе с тем, депутат отмечает, что Регулятор вынося свои предложения по методологии RAB-тарифа не учел мнение рынка, экспертов и европейский опыт:  "Из реформ в его текущих предложениях есть только слово "реформа". На позавчерашних публичных слушаниях, игнорируя мнение экспертов, игнорируя мнение рынка, игнорируя европейский опыт…. Регулятор упорно проталкивает старую азаровскую методологию 2013 года с разделением баз активов и нерыночными параметрами ставок возврата на активы", - пишет Виктория Гриб.

Виктория Гриб подчеркнула, такой "азаровский" концепт реформы не привел ни одного инвестора в электросети. Последний иностранный инвестор американская компания "AES Energy" покинул украинский рынок в 2013 году.

"Главное - прикрыться популизмом "реформ" и кричать о том, что не вырастет тариф. И молчать о том, что и качество не улучшится. А еще - задешево приватизировать гособлы, ценой проваленной реформы и отсутствия света в домах украинцев", - подчеркнула Виктория Гриб.

Депутат призвала прислушаться к отраслевым экспертам и европейскому опыту, и не повторять неудачи прошлых лет с попытками внедрить стимулирующее регулирование.

Напомним, Минэнерго призвало НКРЭКУ переспотреть условия RAB-тарифа в пользу европейского подхода.

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