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18 августа 2020, вторник, 18:43 1092
Верховная Рада и партии 2020-08-18T18:53:53+03:00
Українські Новини
НКРЭКУ срывает большую приватизацию Зеленского, – Буймистер

НКРЭКУ срывает большую приватизацию Зеленского, – Буймистер

Ирина Дорофейчук
Электроэнергия, НКРЭКУ, Слуга народа, RAB-тариф, Людмила Буймистер
Людмила Буймистер. Фото: Facebook
Людмила Буймистер. Фото: Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Людмила Буймистер считает, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внедряя методологию RAB-тарифа с двумя базами активов и низкой ставкой доходности на старую базу, искусственно создает условия, при которых стоимость облэнерго будет обесценена и их можно будет приватизировать по заниженной стоимости.

Об этом нардеп заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

17 августа прошли общественные слушания НКРЭКУ по внедрению RAB-тарифа на распределение электроэнергии. Комиссия настаивает на внедрении регулирования с разделением баз активов на старую и новую. И начисления ставки доходности на старую базу на уровне 3%. Буймистер убеждена, что таким образом НКРЭКУ срывает большую приватизацию, политику которой проводит Офис Президента.

"Большая приватизация с выгодными условиями - это курс Президента, он неоднократно декларировал. Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда госимущества, также неоднократно заявлял, что ждет стимулирующий тариф для начала процесса приватизации государственных облэнерго, иначе изношенные государственные активы будут проданы за бесценок. В то время, как внедрение RAB-тарифа с европейской методологией (единая база активов со ставкой доходности на уровне WACC) увеличивает стоимость активов государственных облэнерго с 2-3 млрд гривен до 10-13 млрд гривен", - заявила нардеп.

По ее мнению, Регулятор, внедряя методологию подобную RAB-тарифу во времена правительства Азарова: с двумя базами активов и низкой ставкой доходности на старую базу, искусственно создает условия, при которых стоимость облэнерго будет обесценена. Вместе с тем, нардеп подчеркнула, что участники рынка неоднократно акцентировали на этом внимание во время обсуждения, но в НКРЭКУ не обращали внимания на эти замечания.

Буймистер считает, что отказ от европейскому курсу во внедрении RAB-регулирования - это способ создать выгодные условия для покупки государственных облэнерго "олигархами", чтобы потом поднять ставки доходности и сделать бизнес распределения электроэнергии выгодным для новых владельцев.

"Главная цель - меньше денег для сетей, чтобы они стоили дешевле для приватизации и "прикрываться" вечными байками популистов о росте тарифов. То, что делает Регулятор сейчас - это имитация реформ, возвращение к "азаровщине" и попытка скрыть за этими метаниями продажу облэнерго за бесценок. Очень похоже, что Регулятор реализует новую схему одного известного политика из профильного комитета ВР. Которому безразлично, что таким образом и он, и Госрегулятор игнорирует курс Президента на большую приватизацию", - заявила Буймистер.

Напомним, в Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода.

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