Для увеличения эффективности ГФС, необходимо повысить зарплаты работникам службы, - Сергей Солодченко

Чтобы налоговая милиция могла эффективно бороться с экономической преступностью, ее сотрудники должны получать достойную зарплату. Сейчас в регионах зарплата налогового милиционера составляет в среднем 11,4 тысячи гривен. Об этом на своей странице в Facebook заявил и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко.

"Бюджет Государственной фискальной службы Украины на 2020 год составил 1,3 миллиарда гривен. Это около 15% от прошлогоднего финансирования фискальной службы, в составе которой еще была налоговая и таможенные службы. Наряду с этим, почти 94% от общей суммы финансирования ГФС на этот год, направляется на выплаты заработных плат. На сегодняшний день в регионах налоговый милиционер в среднем получает 11,4 тысячи гривен, в центральном аппарате несколько больше - 21 500 гривен ", - отметил глава ГФС.

Он также отметил, зарплаты сотрудников налоговой милиции в несколько раз меньше, по сравнению с другими правоохранительными органами. При этом, отметил Солодченко. ГФС не только получает средства из бюджета, но и возвращает их в государственную казну.

"Да, в направлениях за семь месяцев 2020 году до суда уголовных производствах обеспечено возмещение причиненного государству ущерба в сумме 796 500 000 гривен, что составляет 61% от выделенных на финансирование налоговой милиции средств. До конца года осталось еще 5 месяцев, соответственно, финансовые возвращения от еятельности налоговой милиции будут только расти ", - подчеркнул исполняющий обязанности председателя ГФС.

По его словам, Налоговая милиция начала разрушать старые коррупционные схемы, благодаря чему более чем вдвое была повышена оплата акцизного налога на спирт, а также на 16% - акциза из произведенных подакцизных товаров.

"Так, по результатам первого полугодия, субъекты, производящие спирт, а также имеют лицензию на его хранение, заплатили более 175 млн гривен акцизного налога. Это почти в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, такими субъектами за этот период уплачено почти 12 млрд гривен акцизного налога с произведенных подакцизных товаров на 1670000000 гривен больше, чем в прошлом году. Как по мне - это весомые результаты ", - подытожил Сергей Солодченко.

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