Антон Кучухидзе: Какие изменения ждет игорный бизнес?

Как я уже много раз отмечал, принятие закона о легализации азартных игр и его вступление в силу, это всего лишь первые шаги, но очень важные.

В чем же их важность? Значимость принятия этого закона подразумевает, что инвесторам внутренним и иностранным четко сказали: рынок будет легальным, приступайте к подготовке себя для работы на украинском рынке.

У большинства людей восприятие, например, того же казино связано с американскими фильмами и Лас-Вегасом, а вот понимание, что это тяжелый, структурированный, интеллектуально трудоемкий и инновационно-технологический бизнес, просто отсутствует. И вина в этом политиканов и коррупционеров, которые вывели абсолютно адекватный вид бизнеса в нелегальную плоскость в 2009 году. Чтобы увидеть в Киеве красивые здания и рулетку на них, сияющую в различные цвета нужно пройти множество этапов, и вот некоторые из них:

1.оператору азартных игр получить лицензию;

2.чтобы получить лицензию, хотя бы нужно собрать статутный капитал и собрать деньги для банковской гарантии;

3.нанять команду юристов-профессионалов конкретно в сфере игорного бизнеса, а не юристов-всезнаек, которые мало что знают на практике, и в лучшем случае могут хоть что-то знать в теории управления игорным бизнесом;

4.необходимо сформировать и команду профессиональных ITшников, которые обеспечат правильное и справедливое функционирование, например, тех же наземных или же онлайн казино, а также игровых автоматов. И ключевая задача для этой команды – создание системы внутреннего мониторинга, чтобы дети и лудоманы не получали доступ к азартным играм;

5.нахождение операционного и административного персонала, который обеспечит правильную и качественную работу казино.

Другими словами, сейчас задачи не только у государства, но и у бизнеса. Пока государство приводит к вменяемым стандартам законодательство, то у бизнеса есть время полностью и профессионально подготовить себя к запуску рынка (6-8 месяцев нужно подождать).

Какие же изменения ждет игорный бизнес после принятия закона? Есть 2 принципиальных направления:

1.Внесение изменений в уже действующий Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в части устранения противоречий по созданию государственного Регулятора. Сейчас, фактически, заблокирован процесс формирования Комиссии обязательной для создания Регулятора, который, в свою очередь, сформирует все необходимые условия уже для ведения бизнеса. Пока не будет Регулятора, то не будет лицензий для бизнеса, соответственно никакой деятельности по азартным играм быть не может. Юридических технологий решить эту проблему множество, но ключевой интерес проходит в том, что раз государство хочет быстрых денег, то нужно голосовать за изменения в закон в кратчайшие сроки.

2.Принятие налогового законопроекта 2713-д. Любой бизнес в своем зародыше должен иметь план, который можно посчитать и понять прибыльность своего дела. Принятие данного законопроекта будет дополнительным шагом и сигналом для бизнеса, что всерьез можно заниматься в Украине организацией азартных игр. У этого законопроекта есть два сильных преимущества: отмена налога на выигрыш игрока, который сегодня составляет 18% и отсрочка налога на валовый игровой доход до 1 января 2024 года. Вот как раз и снятие налога на выигрыш позволит украинским операторам привлечь к игре иностранцев. Потому что в странах ЕС налог на выигрыш равен нулю. Какой же смысл будет играть иностранным игрокам в украинской юрисдикции? Вопрос остается риторическим.

Мы уже находимся немного в другой среде в контексте легализации игорного бизнеса: сегодня уже не только государство ведет деятельность в сфере азартных игр, но и бизнес может по чуть-чуть выстраивать вертикаль своей структуры. Это новое качество ситуации, ведь еще пару месяцев назад, все только гадали о том, что проголосуют/не проголосуют, ветирует/не ветирует. Сегодня, на высшем политическом уровне вопрос легализации азартных игр решен, теперь дело за тактическими и техническими составляющими игорного бизнеса.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»

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