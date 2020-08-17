Вечер памяти Виктора Цоя вместе с "Интером" провели более 3,7 млн телезрителей

15 августа "Интер" посвятил вечерний эфир памяти Виктора Цоя. 30 лет прошло со дня гибели легендарного рок-музыканта, солиста культовой группы "Кино". Но его творчество актуально до сих пор. Вечер памяти Цоя вместе с "Интером" провели 3,6 млн человек. Еще 100 тысяч зрителей смотрели проекты канала, посвященные музыканту, в Интернете. Об этом пишет пресс-служба "Интера".

Прошло уже три десятилетия с 15 августа 1990 года, когда жизнь Виктора Цоя внезапно оборвалась. Но миллионы поклонников музыканта по всему миру продолжают слушать его песни, смотреть фильмы с его участием и верят, что "Цой – жив"… Причем среди фанатов артиста – не только люди, которые ходили на его концерты в советское время, но и те, кто появился на свет после его ухода. Вечером памяти Виктора Цоя телеканал "Интер" не только дал возможность своим зрителям вспомнить легендарного рок-музыканта, но еще и напомнил его давним фанатам о том, какими они были 30 лет назад, а молодому поколению позволил узнать больше об их кумире.

Главным событием вечера стала премьера документального проекта "Цой жив. 30 лет без "Кино", который "Интер" снял к годовщине смерти артиста. Фильм собрал долю 7,3% по всеукраинской аудитории 18+, и 8,5% – среди зрителей 18-54 в больших городах. В этом проекте о Викторе Цое рассказывают его коллеги и друзья – люди, которые были рядом с ним в различные периоды его жизни.



Среди них – солист группы "Алиса" Константин Кинчев, музыкальный критик Артемий Троицкий, гитарист группы "Кино" Александр Титов, основатель группы "Звуки "Му" Александр Липницкий, певица и друг группы "Кино" Джоанна Стингрей, исполнитель главной роли в фильме "АССА" Сергей Бугаев, режиссер фильма "Игла" Рашид Нугманов, исполнительница главной роли в "Игле" Марина Смирнова, режиссер фильма "Конец каникул" Сергей Лысенко. Каким на самом деле был солист группы "Кино", как он жил, что формировало его музыкальный стиль и благодаря чему скромный выпускник ленинградского ПТУ смог стать рок-звездой, – об этом документальный фильм "Интера".

Впервые на телевидении был показан короткометражный фильм "Конец каникул". В картине, снятой режиссером Сергеем Лысенко в 1986 году в Киеве, Виктор Цой сыграл свою первую роль в кино.

Кроме того, 15 августа в рамках вечера памяти Виктора Цоя "Интер" показал юбилейный концерт группы "Алиса", в котором в том числе прозвучали песни "Кино". А также – специальный выпуск проекта "Следствие вели…" – "Виктор Цой. Смертельный поворот", – в котором Леонид Каневский проводит собственное расследование гибели лидера группы "Кино".

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