Киев получил международный знак соответствия Safe Travels Stamp

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда сообщила, что Киев присоединился к глобальной инициативе #SafeTravels от World Travel & Tourism Council (WTTC) и получил знак соответствия Safe Travels Stamp.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Знак соответствия Safe Travels Stamp признает международные протоколы безопасности WTTC, которые были разработаны для продвижения социальной ответственности бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства. Отныне столичные представители отрасли могут присоединиться к протоколам безопасности и подтвердить соответствие с международными стандартами", - отметила Марина Хонда.

Туристические компании, гостиницы и индивидуальные заведения размещения, объекты торговли, развлекательные заведения, декларирующих свое соответствие международным протоколам безопасности #SafeTravels, могут использовать знак своего города.

Для получения знака #SafeTravels надо ознакомиться с "Условиями и правилами" и внести компанию в единый реестр, подтвердив соответствие бизнеса протоколам безопасности. Электронная форма размещена на веб-сайте Национальной туристической организации Украины.

После внесения в реестр и подтверждения предоставленной информации, можно скачать PDF-файл для использования в маркетинговых коммуникациях или электронных документах.