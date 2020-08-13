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13 августа 2020, четверг, 14:35 661
Общество 2020-08-13T14:35:01+03:00
Українські Новини
Кличко открыл в парке Партизанской славы фонтан, который внесли в реестр рекордов Украины

Кличко открыл в парке Партизанской славы фонтан, который внесли в реестр рекордов Украины

Петр Стуженко
Парк, КГГА, Реконструкция, Кличко, Строительство, Король, Фонтан
Фонтан в парке Партизанской славы в Киеве. Фото: КГГА
Фонтан в парке Партизанской славы в Киеве. Фото: КГГА

Фонтан в парке Партизанской славы был внесен в Национальный реестр рекордов Украины, как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий сертификат КО "Киевзеленстрой" получило 12 августа во время открытия обновленного парка мэром Киева Виталием Кличко, сообщает портал kyivcity.gov.ua.

"Когда мы обновляем парки, стараемся подчеркнуть их особенность, придать им эмоций. Считаю, что в парке Партизанской славы нам удалось это максимально. Мы не только придерживались стандартов в создании современного пространства для отдыха, но и построили уникальный для Украины объект. Фонтаны - это всегда позитив, а самый высокий пешеходный световой - это уже немалая гордость", - рассказывает и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Световой пешеходный фонтан является одним из элементов входа в парк. Пять арок высотой от 6 до 7,7 метров создают водопад, а между струями воды, которые поднимаются снизу, можно пройтись. Для создания водного рисунка были установлены 464 форсунки. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков. Кроме того, есть интерактивный режим - можно самостоятельно менять сценарий фонтана.

Фонтан работает ежедневно с 10:00 до 15:00, и в вечернее время с 18:00 до 23:00, кроме вторника (технический день), когда фонтан будут чистить и проверять исправность всех систем.

Справка.

Парк Партизанской славы был создан в 1970 году. На его территории находится ландшафтный заказник местного значения "Червонохутирські озера". Парк уникальный сочетанием различных типов садово-парковых ландшафтов.

В этом году завершился масштабный капитальный ремонт парка. Обустроены почти 10,4 тыс. кв.м. дорожек ФЭМ, установлено по 114 парковых скамеек и урн для мусора, отремонтированы общественный туалет и бюветный комплекс, построена детская площадка с резиновым покрытием на площади 490 кв.м. Для прогулок у водоемов создана деревянная смотровая площадка. На входной группе устроено видеонаблюдения. Было заменено 67 светильников на современные светодиодные.

Чтобы добавить цвета входной группе, было высажено 97 деревьев, среди них клен Фримана "Armstrong", береза ​​полезная "Doorendos", давидия оберточная, магнолия "Blue Opal", сакура, вишня кустовая "Umbraculifera", слива растопыренная, ликвидамбар смолоносный. Кроме того, для озеленения территории высадили почти 700 кустов, как хвойных, так и лиственных. Для устройства цветников использовали многолетние цветы, в том числе, злаковых пород. Также было обустроено 5 га газона.

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