Долги, блокирование счетов, реструктуризация: тепловики обсудили проблемы подготовки к отопительному сезону

Представители сферы теплоснабжения заявляют о том, что накопление долгов за газ и блокирование счетов предприятий усложняют подготовку к отопительному сезону. Сбаланисрованное решение долговой проблемы – в законопроекте 3800-1, где описан механизм списание долгов по всей цепочке поставки газу населению. Об этом говорили участники круглого стола "Долговой кризис у тепловиков: быть ли отопительному сезону?", который состоялся в пресс-центре Українських Новин.

Президент Межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук отметил, что в условиях существующего рынка электроэнергии тепловики вынуждены наперед платить за электричество, а в условиях рынка газа – платить наперед за транспортировку газа.

Также не решен вопрос выбора поставщика газа – долг предприятий теплоснабжения перед НАК "Нефтегаз Украины" составляет более 35 млрд гривен.

"Мы считаем, что рынок должен начинаться с конечного потребителя, от квартиры. И вся ответственность по цепочке до поставщика энергоуслуг должна быть одинаковой. А то получается абсурдная ситуация: если нам не заплатили за тепло, то мы должны оштрафовать на 0,01%. Это копейки. Я понимаю, что не все люди могут заплатить. Но я спрашиваю: почему "Нефтегаз" выставляет нам (штраф) более 50%?" - сказал Блащук.

Относительно законопроекта № 3800-1, который предусматривает списание долгов за потребленный газ теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий, Блащук подчеркнул, что вопрос важный и его нужно принять в максимально короткие строки.

По его словам, взаимозачет по долгам за газ можно сделать, с учетом того, что госбюджет задолжал тепловикам 20 млрд гривен разницы в тарифах.

Еще одной проблемой тепловиков является арест счетов предприятий.

"Даже то мизерное количество средств, которые выделяют городские бюджеты для подготовки к зиме, предприятия не могут использовать, потому что "Нефтегаз", облгазы арестовуют счета и полностью блокируют работу предприятий теплоснабжения", - сказал Блащук.

Вследствие этого работники предприятий остаются без зарплаты.

Кроме того, сокращение эксплуатационных расходов может привести к потере отрасли централизованного теплоснабжения.

"Европейские страны развивают этот сектор, а Украина его успешно уничтожает", - считает Блащук.

О проблемах с урегулированием задолженности сообщил и директор областного коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов.

"У нас ситуация смешная. Долгов за последние два года по газу у нас нет. У нас переплата "Нефтегазу" - 1 млн гривен. Есть договор на реструктуризацию, которым можно закрыть долг переплатой. Мы начали закрывать долги отопительного периода 2016/2017 годов. Осталось долгов на сегодня 5,3 млн гривен", - отметил он.

По словам Логвинова, "Нефтегаз" подал в Государственную исполнительную службу документы на взыскание с "Николаевоблтеплоэнерго" долга, что влечет за собой дополнительные расходы по оплате исполнительного сбора – и это миллионы гривен.

"Источника погашения, кроме как идти в местные власти, у меня нет. Но это большая глупость, что мы вытягиваем деньги с местного бюджета и не тратим их на инфраструктуру и развитие", - подчеркнул Логвинов.

Также он отметил, что "Николаевоблтеплоэнерго" имеет разницу в тарифах на сумму 196 млн гривен, а убыток от несоответствия тарифов по подсчетам Государственной аудиторской службы составляет 245 млн гривен.

При этом в Николаеве один из лучших показателей оплаты населением услуг теплоснабжения – 94% за последний отопительный сезон.

Логвинов прогнозирует, что при сохранении текущей ситуации предприятие в какой-то момент не сможет расплачиваться за газ и электроэнергию.

Это повлечет за собой блокировку счетов "Николаевоблтеплоэнерго" и, соответственно, компания не сможет работать.

Председатель Объединения организаций работодателей "Всеукраинская конфедерация работодателей жилищно-коммунальной отрасли Украины" Орест Лотоцкий отметил, что выше названные проблемы не являются новыми.

"Десятилетиями в Украине перед каждым отопительным сезоном все кричат, что будет коллапс. И мы на себе это чувствовали. Отключали целые города, и это факт", - прокомментировал он.

Принятие законопроектов, которые предусматривают только списание долгов, Лотоцкий считает слишком простым решением. Необходимо также решить проблему тарифов, которые должны полностью покрывать затраты на производство тепла.

"Честно говоря, я не вижу желания тех структур, которые должны влиять на процесс, как-то эту проблему решать. Выходят самые простые решения", - подчеркнул он.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Ярослав Рябошук сообщил, что существующая задолженность тепловиков за газ накопилась из-за дискриминационных условий, в которых находятся предприятия теплоснабжения по сравнению с монопольным поставщиком газ на условиях ПСО.

"Чистая прибыль "Нефтегаза" в 2019 году – 63 млрд гривен. Вместе с тем предприятия теплоснабжения еще должны ему 35 млрд гривен", - отметил Рябошук.

По его словам, в 2019 году поддержка жилищно-коммунального хозяйства с местных бюджетов заняла второе место после расходов на образование.

При этом 10 государственных предприятий, которые не имеют дотаций с местных бюджетов, начало отопительного сезона "завалили".

"В этом году в нас очень сложная ситуация. Государственный бюджет изъял с местных бюджетов почти 10 млрд гривен в ковидный фонд", - сообщил Рябошук.

В то же время, государственная власть освободила налогоплательщиков от платы за землю и налога на недвижимость на период карантина, что повлекло за собой убытки местных бюджетов на сумму 2 млрд гривен.

"У нас сейчас большой дисбаланс местных бюджетов и понятно, что мы будем ужиматься. В том числе и за счет поддержки коммунальный предприятий теплоснабжения", - прокомментировал Рябошук.

Он рассчитывает на принятие законопроекта о реструктуризации задолженности, который остановит начисление штрафных санкций и пени на долги коммунальных предприятий, поскольку это даст определенную передышку органам местного самоуправления.

Также местные власти ожидают возмещения государством долгов по разнице в тарифах.

В результате обсуждения участниками мероприятия принято решение об обращении к Парламенту о скорейшем принятии проекта Закона 3800-1, который позволит решить текущие проблемы тепловиковте и участников рынка природного газа.