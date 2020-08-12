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12 августа 2020, среда, 14:59 606
Экономика 2020-08-12T14:59:01+03:00
Українські Новини
RAB-тариф на распределение электроэнергии европейского образца принесет развитие экономики и улучшение инвестк

RAB-тариф на распределение электроэнергии европейского образца принесет развитие экономики и улучшение инвестклимата страны, - СМИ

Павел Твердохлиб
Экономика, Инвестиции, Модернизация, Электросеть, RAB-тариф
Энергетика Фото: News Front
Энергетика Фото: News Front

Масштабное обновление электросетей за счет европейской модели стимулирующего тарифа будет способствовать улучшению инвестиционного климата и поможет привлечь 1,4 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций в связи с существенным улучшением позиции в рейтинге DOING BUSINESS (с 64 позиции на 50 позицию). Об этом пишет издание Дело.

Согласно информации издания, НКРЭКУ рассматривает изменение подхода к тарифу на распределение электроэнергии и внедрения стимулирующего регулирования (RAB-тарифа) для обновления электросетей. В НКРЭКУ предлагают методологию схожую с подходом 2013 года при которой активы облэнерго будут поделены на "старую базу" - то, что было построено до введения стимтарифа - и "новую", то, что построено позже. Также предлагается установить разную ставку доходности на эти активы.

Однако, в материале отмечают, что позитивных эффектов от смены тарифного регулирования предлагаемый Регулятором подход не принесет. Их можно добиться только при условии имплементации европейской модели стимулирующего тарифа.

"Европейский опыт, на который мы могли бы равняться, говорит: лучше сделать единую ставку на обе базы, чтобы иметь возможность модернизировать старое оборудование и брать кредиты на новое. Ставка доходности установлена на уровне WACC - средневзвешенной стоимости капитала. Это уникальный для каждой страны показатель, который отображает состояние бизнес-климата и пересчитывается раз в год", - отмечает издание Дело.

По мнению экспертов Центра Экономического Восстановления, такой подход даст стимул развития экономики страны и улучшит инвестиционный климат в стране.

"Развитие инфраструктуры электросетей даст рост ВВП на 3,5 млрд долларов США, 1 млн рабочих мест и 1,4 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций в связи с существенным улучшением позиции в рейтинге DOING BUSINESS (с 64 позиции на 50 позицию): в результате введения RAB-тарифа стоимость подключения к сетям снизится на треть", - отмечает издание.

Кроме того, журналисты отмечают, что благодаря развитию электросетей стимул в развитии получат смежные отросли: "Например, прирост в машиностроении - будет изготавливаться электрическое оборудование. Это 6,4% роста или 22 миллиона гривен до 2028 года. Также вырастет налог на прибыль - это даст 3,9 млрд грн в бюджет всех уровней. Увеличение объема капитальной реконструкции сетевой инфраструктуры приведет к увеличению ВВП на 12,7 млрд грн", - цитируется исследование Центра Экономического Восстановления.

Еще одним примером прямого влияния на поступления в бюджет журналисты называют прибыль от приватизации государственных активов облэнерго.  При переходе на стимулирующее регулирование госбюджет получит дополнительно 10-14 млрд грн. Если же приватизация произойдет при действующем тарифообразовании или по методологии НКРЭКУ госактивы будут стоить 3-4 млрд грн.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство энергетики обратилось к НКРЭКУ с предложением вынести на широкое обсуждение RAB-регулирование на распределение электроэнергии по европейской методологии согласно наработке Экспертного совета Министерства.

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