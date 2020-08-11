Судейский произвол и предвзятое отношение: чем запомнится "финишная прамая" УПЛ

Близится к концу первенство Украины в Первой лиге. И чем ближе к финишу - тем больше сомнений возникает в чистоте соревновательной атмосферы, тем больше претензий слышится со стороны участников. Вырисовывается неприглядная картина коррупции - влияния на спортивные итоги турнира со стороны руководителей ФФУ/УАФ!

Об этом сообщил веб-сайт Подробности.

"Идет ожесточенная борьба за выход в УПЛ и почти в каждом туре происходят судейские скандалы с участием претендентов на топ-3 и выход в УПЛ, - поднимает тему Анатолий Хамаев (Ua.tribuna.com, 7.08). - Судейский произвол - откровенно предвзятое отношение к одним командам и абсолютно очевидная помощь другим командам в виде пенальти, отмены голов и прочих трюков от арбитров, в этом чемпионате был и пока продолжается оставаться самым ужасным за все годы проведения чемпионатов в Первой лиге с 1992 года".

"Кукловоды" из ФФУ/УАФ настолько потеряли стыд и осмотрительность, что буквально в открытую "торгуют" очками и местами в турнире клубов второго эшелона. Попутно зачищая "поле" этой преступной деятельности, дабы вершить свои темные делишки с наименьшим сопротивлением.

Так, в стиле махровых переворотов, ранее опробованных на некоторых региональных федерациях, был фактически выдавлен из кресла главы ПФЛ Сергей Макаров. В качестве информационной артподготовки на близких к Андрею Павелко ресурсах прозвучали несколько материалов соответствующего содержания.

"Глубокий кризис управляемости ведет к неизбежной смене власти в ПФЛ" - этот заголовок явно заказной пропагандистской "аналитики", увидевшей свет на сайте Komandaonline.com, весьма нагляден. Как и некоторые посылы статьи.

Как отреагировал на произвол вокруг фигуры руководителя ПФЛ Андрей Павелко? С иезуитской ухмылкой развел руками.

Истинное положение дел в нашем футболе навевает ужас, и скандальная Первая лига - лишь одна из множества насущных проблем.

Сотни бумаг с дельными предложениями по совершенствованию инфраструктуры, попадая в федерацию, оказываются под сукном. Развивать спортивную базу - не в первоочередных задачах чиновников, превративших стадионы в своеобразный инструмент управления.

Иван Федоренко обратил внимание на политизацию футбольного процесса, расцветшую при Павелко буйным цветом, и стремительный упадок футбола в регионах.

Тем не менее, за свой непрофессионализм, за свою в буквальном смысле подрывную деятельность, которая при этом частенько идет с нарушением законов, чиновники федерации получают баснословные деньги. Очередные точные цифры из зарплатной ведомости ФФУ/УАФ опубликовал мастер резонансных журналистских расследований Константин Андриюк.

На суд общественности вынесены следующие цифры: Маркевичу ежемесячно начисляется более 700 тысяч гривен, генеральному директору Записоцкому - почти 330 тысяч, Костюченко - более 430, вице-президенту Протасову - 324 тысячи, Баранка имел жалованье в размере 513 тысяч, глава судейского комитета Лучи получает более 410 тысяч, свадебные генералы Блохин и Беланов - соответственно 115 и 153 тысячи, а один из руководителей управления обеспечения деятельности Ассоциации Пелин - 166 тысяч!

"Эта информация - это чистый фейк, и уже не первый раз они это выбрасывают. Даже не знаю зачем и на кого оно рассчитано. А фейки я не люблю и не хочу комментировать, потому что это не соответствует действительности", - быстренько опубликовало реакцию Мирона Маркевича одно из павелкинских СМИ (Unn.com.ua, 5.08).

Напрашиваются выводы о том, что подобным образом Маркевича, Блохина, Проотасова, Беланова и других деятелей вознаграждают за готовность в нужное время взгромоздиться на высокую трибуну и озвучить нужные тезисы. Подтверждений только за последнее время - хоть отбавляй, чего стоит одно письмо наших обладателей "Золотых мячей" в адрес Верховной Рады - с оценками деятельности Временной следственной комиссии, занимающейся коррупцией в ФФУ/УАФ.