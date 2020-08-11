НАБУ незаконно объявило в розыск Николая Злочевского, — адвокат

Адвокат Николая Злочевского Петр Бойко (адвокатское объединение "Петр Бойко и Партнеры") считает действия Национального антикоррупционного бюро Украины такими, что противоречат нормам уголовно-процессуального законодательства Украины. Об этом свидетельствует его заявление в ответ на сообщение о розыске Злочевского Н. В., сообщает 112.ua.

Адвокат утверждает, что его клиент не скрывается, что в правовой способ было сообщено следствие.

"После сообщения НАБУ о необходимости Злочевскому Н.В. явиться на допрос, я 21.07.2020 в 10 часов утра сообщил руководителю группы детективов НАБУ Виталию Постному относительно проживания Злочевского за пределами Украины. Мною была передана следствию информацию о стране пребывания и точный адрес проживания Злочевского М. В., а также информацию о том, что Злочевский М. В. готов сотрудничать со следствием и давать показания по этому делу", — отмечает адвокат Петр Бойко в своем заявлении.

По его словам, НАБУ хорошо известно, что Злочевский Н.В. не скрывается от следствия, вместе с тем этот факт сознательно нивелируется, является сознательное искажение фактов со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины. Ведь имея точную информацию о местонахождении Николая Злочевского, есть возможность выяснить все вопросы применяя процедуру международной помощи, или в другой законный способ удобен для следствия.

Петр Бойко также отмечает, что Николай Злочевский Н. В. не совершал и не имеет никакого отношения к событиям, которые пытаются ему инкриминировать.

"Подчеркиваем, что Злочевский Н. В. не скрывается от следствия, он проживает по адресу, известному следствию и готов к сотрудничеству со следствием!", — говорится в заявлении Петра Бойко.

Сторона защиты уже обжаловала постановление о розыске в установленном законом порядке и призывает всех участников процесса к соблюдению процессуальных норм.