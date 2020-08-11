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11 августа 2020, вторник, 16:31 1662
Экономика 2020-08-11T16:37:49+03:00
Українські Новини
В Parimatch пояснили, чего ожидать от легализации игорного бизнеса

В Parimatch пояснили, чего ожидать от легализации игорного бизнеса

Ирина Дорофейчук
Азартные игры, Игорный бизнес, Parimatch, Сергей Портнов
Сергей Портнов. Фото: parimatch.com
Сергей Портнов. Фото: parimatch.com

5 млрд гривен в бюджет ежегодно, новые рабочие места, международные инвестиции, развитие экономики и технологий. Все это принесет Украине легализация игорного бизнеса. Соответствующий закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" уже подписал Президент Украины. В том, что закон будет работать сомневаться не приходиться, ведь подобная практика уже существует во всем мире. Главное теперь, использовать новые возможности с максимальной пользой.

Один из крупнейших мировых игроков в сфере беттинга – компания Parimatch уже готова начать процесс лицензирования для выхода на украинский рынок. В планах расширение сотрудничества с украинским спортом, которое в течение последних 11 лет осуществлялось в формате меценатской поддержки. Компания остается открытой к диалогу и готова делиться опытом и экспертизой относительно каждого из оставшихся этапов создания в Украине эффективного, работающего и выгодного для всех участников рынка беттинга и азартных игр.

СЕО Parimatch Сергей Портнов: "Как международная компания и один из лидеров глобального букмекерского рынка мы рады наблюдать, что Закон об игорном бизнесе придерживается важных современных стандартов. Наконец-то, вводится принцип ответственной игры, которого обязаны придерживаться все операторы, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации. Хочу отметить, что принцип KYC (know your customer), направленный на эффективную и при этом простую для пользователя идентификацию, во всем мире является одним из крупнейших драйверов разработки современных технологических решений".

Что будет с рынком в ближайшее время? Закон обозначает требования к руководителям, бенефициарам и другим ключевым лицам операторов. Кроме того, вводятся жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр - уставной капитал не менее 30 млн гривен, банковская гарантия не менее 34 млн гривен. Все это позволит привлечь на рынок сильных, конкурентоспособных игроков, придерживающихся высоких стандартов прозрачности и открытости бизнеса. От государства будет нужно только одно – контроль за соблюдением установленных правил.

С учетом стоимости лицензий и заинтересованности международных операторов в новом регулируемом рынке, можно ожидать регулярных поступлений в бюджет государства от новой отрасли - минимум 5 млрд гривен ежегодно.

Что еще нужно? Главной задачей правительства станет создание органа контроля в сфере азартных игр - Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, подчиненной Кабинету Министров Украины. Ее создание предусмотрено в течение 2 месяцев после подписания закона. Именно к компетенции Комиссии относится лицензирование операторов, ведение соответствующих реестров и установление требований относительно сертификации игрового оборудования. Особенно важным вопросом остаются и изменения в налоговом законодательстве, которые обеспечат более эффективное функционирование игорного бизнеса.

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