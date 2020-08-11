Владимир Сивак: Должность генерального директора ЗТМК была продана

Экс-гендиректор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Сивак сомневается в квалификации нового главы ООО "ЗТМК" и считает, что кто-то "заказал" предприятие, а чиновники Фонда госимущества назначили подходящую кандидатуру. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Благодарю главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко за его интервью изданию "Бизнес. Цензор".

Я долгое время не мог до конца понять, почему ФГИ, затевая незаконную смену руководства "Запорожского титано-магниевого комбината", остановил свой выбор именно на Сергее Лубенникове. Человеке без истории, опыта управления крупными промышленными объектами, вообще без репутации в сфере металлургического и титанового производства.

Прочитав интервью Юрия Бутусова с Сенниченко я, кажется, это понял. На прямые вопросы журналистов во время обсуждения ситуации вокруг ЗТМК "А кто вообще такой этот Сергей Лубенников?" и "Почему именно он по воле ФГИ сегодня управляет ЗТМК?", господин Сенниченко полностью подтвердил, что он не знает об этом человеке вообще НИЧЕГО.

Интервью очень интересное. Видно, что ситуацию на многих госпредприятиях Сенниченко знает досконально, и даже озвучивает вполне здравые мысли.

Но как только речь заходит о ЗТМК, у главы ФГИ как будто что-то переключается в голове, и он начинает нести откровенный бред про экологическую катастрофу, которую Фонд госимущества предотвратил вместе с новым гендиректором в первый день его работы на комбинате, а потом вообще говорит журналистам, что он не помнит, откуда появилась кандидатура Лубенникова, и чем этот человек занимался до того, как ФГИ поручил ему порулить ЗТМК.

Ребята, это полный провал. Если честно, мне даже неловко за то, как Дмитрий Сенниченко сам себя измазал дерьмом, а заодно и ведомство, которое он возглавляет.

У меня есть версия (и отныне я буду считать её основной), почему глава Фонда госимущества не знает, кто такой его ставленник на уникальном стратегическом предприятии, откуда он взялся и чем занимался до этого.

Должность генерального директора ООО "ЗТМК" Фондом госимущества, похоже, была банально продана. Кто-то "заказал" предприятие, а чиновники ФГИ попросту исполнили этот заказ.

Это единственное логичное для меня объяснение, почему Сенниченко даже не заглянул в трудовую книжку или хотя бы резюме будущего генерального директора. Кого заказчики дали — того и назначили.

Я поражаюсь способности нынешних топ-чиновников документировать самих себя.

Поверьте, это признание Сенниченко ещё аукнется и ему, и всей команде мародеров, которые сегодня уничтожают предприятие.

Очень скоро мы поймем и чей заказ выполнили чиновники ФГИ в отношении ЗТМК. А потом, когда эта команда лишится своих кресел и нынешнего влияния (а это произойдет очень скоро), начнем восстанавливать историческую справедливость.