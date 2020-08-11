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11 августа 2020, вторник, 11:45 871
Экономика 2020-08-11T13:00:03+03:00
Українські Новини
Цена на яйца растет из-за давления НАБУ на агрохолдинги, - Ассоциация поставщиков торговых сетей

Цена на яйца растет из-за давления НАБУ на агрохолдинги, - Ассоциация поставщиков торговых сетей

Павел Твердохлиб
Сельское хозяйство, Цена, Яйца, Бахматюк, НАБУ, Укрлендфарминг
Яйца Фото: Латифундист
Яйца Фото: Латифундист

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что давление НАБУ на агрохолдинг Олега Бахматюка может вызвать колебания цен на куриные яйца в Украине.

Об этом Алексей Дорошенко заявил в интервью "Голос.UA". Резкое повышение цены на яйца происходит по нескольким причинам, в том числе из-за того, что в Украине длительное время яйца стоили дешевле их себестоимости, и компании работали себе в убыток, считает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей. Прогнозируя дальнейший рост цен, Дорошенко заявил, что одной из причин таких колебаний являются действия НАБУ против агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, крупнейшего производителя яиц.

"Если посмотреть судебные хроники, то увидим, что Бахматюк спорит с НАБУ относительно закрытия дел против своего агрохолдинга. А его агрохолдинг - крупнейший производитель яиц в Украине. Соответственно, в зависимости от развития этих судебных дел может складываться цена в Украине на куриное яйцо. Казалось бы, где суд, а где куриное яйцо…", - считает Алексей Дорошенко.

Напомним, что дело НАБУ против Писарука и Бахматюка, которое было с нарушениями повторно открыто в 2019 году, касается получения рефинансирования от НБУ "VAB банком". Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству и экс-владельцу банка. Кроме того, сам Олег Бахматюк неоднократно предлагал государству погасить задолженность банка, выведенного с рынка решением НБУ, но ответа пока не получил.

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