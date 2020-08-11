Антон Кучухидзе: налоговые мифы об игорном бизнесе

Президент Украины еще не подписал законопроект 2285-д о легализации азартных игр, а давление на него все усиливается. Безнадежная оппозиция с последних сил разгоняет очередные фейки и мифы против игорного бизнеса, и с такой повесткой пытается активизировать свой электорат перед местными выборами.

Одним из самых популярных фейков против легализации игорного бизнеса, за последний месяц, стал миф: «операторы азартных игр налоги платить не будут». Такой налоговой роскоши ни аграрное лобби, ни нефтяное, ни газовое не смогло добиться, в принципе. И конечно же игорный бизнес не исключение: любой легальный бизнес платит налоги.

Политиканы пользуются отсутствием знаний у населения относительно специфики налогообложения игорного бизнеса в будущем, и вешают лапшу на уши, что якобы никто ничего платить не будет. Один из сакральных смыслов легализации азартных игр состоял в наполнении бюджета страны миллиардными поступлениями. Теперь, переходим к тому, как же игорный бизнес будет наполнять бюджет страны:

1.Лицензионные платежи и валовый игровой доход до 2024 года. Законодатель установил Украине одни из самых высоких лицензионных платежей для операторов азартных игр во всем мире с целью компенсации недополучения начислений за налог на валовый игровой доход (GGR), который равен будет 0 до 1 января 2024 года. Конечно, можно долго дискутировать, что на Западе лицензия стоит сотни тысяч долларов, а у нас миллионы, и что это неправильно. Однако, если уйти от романтизма и учитывать украинские реалии, то это даже хороший компромиссный вариант между бизнесом и государством. Почему? Потому что GGRможет считать только специальная система онлайн мониторинга, с которой в Украине не работали, и поэтому ввели переходной период для этого налога. Можно было запустить чуть ли не любительскую систему онлайн мониторинга сразу, и тогда государство породило бы не рынок, а очередного коррупционного монстра в системе государственного управления, и это был бы откровенный провал властей. А так от временного упразднения налога на GGR никто не проиграл. Простыми словами: ожидаемые поступления от валового игрового дохода до 2024 года включили в стоимость лицензии за организацию азартных игр, а с 1 января 2024 года уже будет отдельный налог GGR. Т.е. налог еще не ввели по классическому пути начисления, но его все равно сразу же заплатит будущий оператор азартных игр.

2.Налог на прибыль: этот налог операторы азартных игр начнут платить после полноценного запуска рынка, налоговая ставка составить 18%.

3.Военный сбор: как и любой бизнес, сфера азартных игр не исключение, и также будет платить 1,5% в государство.

4.Налог на валовый игровой доход (GGR) с 1 января 2024 года. После тестирования и полноценного запуска системы онлайн мониторинга, с 2024 года, ставки будут такими:

5% - букмекерская деятельность;

10% - оффлайн и онлайн казино;

12,5% - зал игровых автоматов;

10% - лотерея.

Все, что написано выше, это не догадки эксперта. Все это есть в законопроекте 2713-д, который необходимо принять для формирования полной структуры игорного бизнеса. Этот законопроект был проработан с бизнесом, поэтому можно сказать, что диалог был эффективным, и бизнес точно заплатит все эти ставки.

Итак, представим, что уже все стадии формирования рынка и переходные периоды пройдены, и? Государство и общество будут получать денежные перечисления от азартных игр по 5 направлениям:

1.плата за лицензию;

2.налог на прибыль;

3.военный сбор;

4.налог на валовый игровой доход;

5.непрямые доходы: к лицензиям и налогам добавляются косвенные перечисления операторов азартных игр - спонсорство спорта и меценатство на развитие медицины, культуры и науки.

Игорный бизнес для того и стремится легализовать Президент Украины, чтобы обогащалось государство, а не удовлетворялись коррупционные аппетиты чинуш. Оппозиция же, наоборот, выступает за сохранение коррупционных кормушек в отличие от Президента Зеленского.

Помните, что в любой стране мира, любой легальный бизнес всегда платит налоги. Борьба и лоббизм может быть за понижение налоговой нагрузки, но никак не за отказ от платы налогов, в принципе. На создание такой сказки не пойдет ни одна власть в мире.

Дорогие читатели, таких манипуляций будет на местных выборах очень много. Просто, будьте внимательны, чтобы не выбрать политиканов, а выбрать профессионалов, которые не будут вас дурить разговорами ни о чем, а будут ежедневно улучшать условия вашей жизни и состояние дел на местах.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»