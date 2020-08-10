Судебная реформа должна быть результатом совместных наработок адвокатов, прокуроров и судей, - Изовитова

Председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова отмечает, что сбалансированную судебную реформу можно провести только в случае, когда над соответствующими изменениями в законодательство будут совместно работать адвокаты, прокуроры и судьи.

Об этом она сказала в выступлении во время VIII Международного судебно-правовой форума, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«Сейчас мы все - субъекты одного раздела Конституции под названием «Правосудие» - судьи, адвокатура, прокуратура, ВСП. Нам срочно нужно сделать новую концепцию правосудия, всем конституционным субъектам подготовить соответствующие проекты изменений к собственному законодательству. Это все нужно вместе сделать, тогда мы будем понимать этот баланс, и предложить Президенту внести такие законопроекты как первоочередные для рассмотрения и немедленного принятия», - предложила Изовитова.

Она напомнила, что с 2000 года в Украине реализуется уже седьмая попытка провести судебную реформу, однако ни разу профессиональное судейское сообщество не приобщали к разработке соответствующих изменений.

«Судебная ветвь власти все время была объектом реформы, и все это время, сколько проектов не было, судебная ветвь власти, защищаясь, указывала на отдельные несоответствующие положения, но в целом все принималось. В результате, сегодня иногда невозможно работать по тем нормам, которые существуют. Правосудие, как таковое - разбалансированное», - констатировала Изовитова.

По ее словам, все это привело к кризису в судебной системе: оттоку опытных кадров, невозможности для судей строить карьеру, неоправданному и чрезмерному объему квалификационных процедур, который оценивается судьями как способ давления на них.

Отдельно Изовитова остановилась на проблемах работы Высшего антикоррупционного суда.

Она отметила, что становится все больше жалоб о давлении на адвокатов со стороны судей ВАКС и злоупотребления ими своими полномочиями.

В частности, они игнорируют принцип состязательности процесса, не обеспечивают конституционных положений судебной защиты обвиняемых, откровенно давят на них и их защитников и угрожают изменением меры пресечения.

В результате такого давления со стороны одного из судей, в практике ВАКС уже произошел вопиющий случай отказа обвиняемых от всех защитников.

Такие действия судьи могут оцениваться Высшим советом правосудия как дисциплинарный проступок еще до вынесения приговора по делу. Иначе закладываются основы нарушения права человека на справедливый суд.

"Важно, чтобы ВСП рассмотрела такой вопрос, потому что это вопрос защиты прав граждан. Это вопрос, осуществляется ли судебная защита, либо же она нивелируется и уничтожается. Если это так, мы никогда не построим демократическое государство", - подчеркнула Изовитова.

Как сообщали Українські Новини, Комитет Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по процессуальному праву раскритиковал концепцию судебной реформы, предложенную главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеилом Саакашвили.