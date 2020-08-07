Несмотря на карантин, Одесса не изменила традициям проведения фестивалей, - Труханов

Несмотря на карантин, Одесса не изменила традициям, а наоборот - расширила границы фестивалей, используя современные технологии, информирует портал rbc.ua. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает пресс-служба.

По его словам, в этом году в Одессе открылись XXІV Международная книжная выставка-ярмарка "Зеленая волна" и VIII Международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы.

Как отмечает Труханов, этим летом Одесса впервые принимает гостей в статусе литературного города ЮНЕСКО, войдя в сеть креативных культурных городов.

"Я очень хочу, чтобы сегодняшнее поколение, как и мы, тянулось к чтению. Неважно, на каком языке будет эта литература - украинский, русский, английский... У классики нет единого языка. Она вне географии и времени", - заявил мэр Одессы.

Как отметил почетный гражданин Одессы Сергей Гриневецкий, "Зеленая волна" - фестиваль искусства, на котором с каждым годом палитра представленной литературы становится все шире.

По его словам, на фестивале состоятся встречи с авторами, чтения, поэтический марафон, презентации издательских проектов. Представлена будет также онлайн-программа - с серией телемостов и видеопрограмм.

Напомним, ранее Труханов заявлял, что Одесса претендует на звание не только культурной, но и спортивной столицы Украины, анонсировав появление современного многофункционального спорткомплекса.