Совет адвокатов решил обратиться к ООН и ПАСЕ из-за притеснения и преследования адвокатов в Украине

Совет адвокатов Украины (САУ) принял ряд обращений к украинским органам власти, а также к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за притеснения и преследования адвокатов в Украине.

Обращение были приняты на заседании РАУ 5 августа, сообщает ADVOKAT POST.

Председатель сАУ Лидия Изовитова подчеркнула, что сегодня адвокатское сообщество столкнулась с огромным давлением со стороны правоохранительных органов и судебной власти, которые систематически нарушают права адвокатов.

По ее словам, их действия по отношению к адвокатам позволяют говорить о попытке лишить украинцев права на правовую помощь.

«Разыгрывается определенный сценарий, который может быть вредным для каждого из нас. Разыгрывается этот сценарий Генеральной прокуратурой и ГБР. Он заключается в очень простой вещи: не признать права защитника. Вы приходите с ордером ... а орган досудебного следствия ваших полномочий защитника не признает. Все, ваш клиент остается без защиты», - возмутилась Изовитова.

Кроме того, по ее словам, Генпрокуратура и ГБР отказываются выполнять решения судов, касающиеся интересов адвокатов.

В свою очередь, как сообщила Изовитова, Национальное антикоррупционное бюро игнорирует нормы действующего закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», запрещающие отождествлять адвокатов с клиентами и открывает уголовные производства против защитников, которые отстаивают интересы своих клиентов.

«Сторона обвинения говорит, что адвокат, оказывающий правовую помощь клиенту отождествляется умыслом. То есть если умысел клиента является преступным, то и умысел адвоката, который оказывает помощь, является преступным», - рассказала председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анна Боряк.

По ее словам, не менее предвзятыми выглядят и действия судей Высшего антикоррупционного суда, которые не просто системно нарушают права адвокатов, но и напрямую угрожают их подзащитным, заставляя их отказываться от услуг «неудобных» для суда адвокатов.

«Суд, вмешиваясь в адвокатскую деятельность, указывает адвокату какие заявления ему делать, какие заявления - не делать, в какой момент выступать в деле в защиту интересов клиента, в какой момент - не выступать. И если адвокат не идет на сговор с судом против интересов клиента, то суд тогда грозит клиенту выбрать меру пресечения», - отметила Боряк.

Члены САУ согласились, что сейчас можно говорить, что в Украине систематически нарушается статья 17 Европейской конвенции по правам человека в которой указано, что участники конвенции не имеют права ограничивать основополагающие права человека.

К тому же инициатива председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрея Костина ввести в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры судей, по мнению адвокатов, нарушает обязательства Украины перед Советом Европы по развитию независимого института адвокатуры.

Юристы заверяют, что систематические притеснения адвокатов в Украине уже подтверждены и Европейским судом по правам человека.

«Суд фактически признал, что в Украине существуют преследования адвокатов с целью, которая противоречит правосудию. ЕСПЧ констатировал, что действия, которые были зафиксированы уже являются системными для Украины, поскольку на адвокатов оказывали давление и прослушивали их», - рассказал Георгий Логвинский, с которого ЕСПЧ отказался снять иммунитет на запрос украинских правоохранителей.

Учитывая, что все эти проблемы внутри Украины не решаются, РАУ решила обратиться в международные институты, чтобы привлечь их внимание к угрозам независимости адвокатуры в Украине.