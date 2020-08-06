Одесская чиновница собирает с бизнесменов деньги для закрытия уголовных дел НАБУ, - политтехнолог

Подозреваемая в нанесении ущерба Одессе на сумму около 150 миллионов гривен директор юридического департамента городского совета Инна Поповская собирает с бизнесменов деньги для закрытия уголовных дел, которые в отношении неё расследует НАБУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Олег Постернак.

"Поповская в наглую собирает деньги с бизнесменов. Называется сумма от 2,5 до 4 миллионов долларов, которые нужны на "решение" проблем с НАБУ и САП. Вообще Поповская фигурирует сразу в трех уголовных делах, что и объясняет заоблачные суммы сборов", - пишет Олег Постернак.

Политтехнолог также напомнил, что Инне Поповской была избрана мера пресечения в виде залога в размере 600 тысяч гривен.

"Ранее Высший антикоррупционный суд назначил ей залог в размере 600 тысяч, что для Поповской не проблема. Ни одна махинация, которая проходит через горсовет, не обходится без участия Поповской", - указывает Постернак.

"Поповской явно мало трех уголовных дел. Хочет еще как минимум два? За вымогательство и противодействие правосудию?" - удивился политтехнолог на своей странице.

Напомним, вместе с Инной Поповской подозрения были оглашены директору департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, председателю постоянной комиссии муниципального собрания по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю и Андрею Вирченко - директору фирмы "Авиакомпания Одесса".

Чиновников и должностных лиц подозревают в престпулениях, связанных с закупкой городом почти за 150 млн грн нежилых строений бывшего аэродрома "Застава" (возле Западного кладбища Одессы).