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06 августа 2020, четверг, 14:07 163
Судебная власть 2020-08-06T14:23:22+03:00
Українські Новини
Совет адвокатов призвал Минюст не допускать нарушения адвокатской тайны

Совет адвокатов призвал Минюст не допускать нарушения адвокатской тайны

Николай Савенко
Минюст, Обращение, Адвокатура, Совет адвокатов Украины, Изовитова, Адвокатская тайна
Адвокатура. Фото: partner-inform.de
Адвокатура. Фото: partner-inform.de

Совет адвокатов Украины (САУ) призвал Министерство юстиции не использовать механизм внешнего рецензирования (peer review) к адвокатам, которые работают в системе бесплатной правовой помощи (БПД).

Соответствующее обращение было принято на заседании РАУ, которое состоялось 5 августа, передают Українські Новини.

Член САУ от Хмельницкой области Оксана Каденко сообщила, что во исполнение соответствующего указа Президента Владимира Зеленского, Министерство юстиции разрабатывает изменения в законодательство и нормативно-правовые акты, предусматривающие внедрение peer review и его использование к лицам, которые предоставляют вторичную правовую помощь в системе БПД.

Первый вариант законопроекта предусматривал, что при участии САУ будут создаваться комиссии, которые будут отбирать экспертов для проверки качества, полноты и своевременности юридической помощи адвокатами.

«Мы задаем вопрос: какая модель конечных результатов? Кто будет обращаться за этим оцениванием? Будут изучаться материалы адвокатского досье во время выполнения адвокатом поручения? Кто и в какой форме будет брать согласие у клиента, или, не дай Бог, она будет автоматической? На все эти вопросы ответа нет», - рассказала она.

Беспокойство САУ вызывает то, что в случае использования механизма peer review в отношении адвокатов может нарушаться адвокатская тайна, будет создана каста «элитных адвокатов-оценщиков», введена модель зависимости одних адвокатов от других, а дисциплинарные органы адвокатуры будут заменены этой системой.

К тому же, при доработке законопроекта Минюстом, в нем осталось лишь общее положение о том, что «координационный центр по предоставлению БПД обеспечивает мониторинг качества предоставления бесплатной юридической помощи с помощью инструментов, в том числе инструмента рецензирование peer review, в порядке, утвержденном Минюстом».

Сейчас у адвокатов нет четкого понимания функционирования этой системы, как и гарантий того, что при разработке нормативно-правовых актов о порядке функционирования механизма peer review будет учтена позиция САУ.

«Эта неопределенность может повлиять на адвокатскую тайну», - подчеркнула глава САУ Лидия Изовитова.

В связи с этим она предложила принять обращение к Минюсту о том, что механизм peer review может быть применен для юристов в системе БПД, которые не являются адвокатами и которые не несут на себе обязанности хранить адвокатскую тайну.

Оценку же работы адвокатов будут предоставлять комиссии по оценке качества, полноты и своевременности предоставления БПД, которые действуют при советах адвокатов регионов.

Участники заседания САУ поддержали это обращение и отметили, что настроены на дальнейшее развитие профильного законодательства на принципах партнерства с Минюстом.

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