Совет адвокатов призвал Минюст не допускать нарушения адвокатской тайны

Совет адвокатов Украины (САУ) призвал Министерство юстиции не использовать механизм внешнего рецензирования (peer review) к адвокатам, которые работают в системе бесплатной правовой помощи (БПД).

Соответствующее обращение было принято на заседании РАУ, которое состоялось 5 августа, передают Українські Новини.

Член САУ от Хмельницкой области Оксана Каденко сообщила, что во исполнение соответствующего указа Президента Владимира Зеленского, Министерство юстиции разрабатывает изменения в законодательство и нормативно-правовые акты, предусматривающие внедрение peer review и его использование к лицам, которые предоставляют вторичную правовую помощь в системе БПД.

Первый вариант законопроекта предусматривал, что при участии САУ будут создаваться комиссии, которые будут отбирать экспертов для проверки качества, полноты и своевременности юридической помощи адвокатами.

«Мы задаем вопрос: какая модель конечных результатов? Кто будет обращаться за этим оцениванием? Будут изучаться материалы адвокатского досье во время выполнения адвокатом поручения? Кто и в какой форме будет брать согласие у клиента, или, не дай Бог, она будет автоматической? На все эти вопросы ответа нет», - рассказала она.

Беспокойство САУ вызывает то, что в случае использования механизма peer review в отношении адвокатов может нарушаться адвокатская тайна, будет создана каста «элитных адвокатов-оценщиков», введена модель зависимости одних адвокатов от других, а дисциплинарные органы адвокатуры будут заменены этой системой.

К тому же, при доработке законопроекта Минюстом, в нем осталось лишь общее положение о том, что «координационный центр по предоставлению БПД обеспечивает мониторинг качества предоставления бесплатной юридической помощи с помощью инструментов, в том числе инструмента рецензирование peer review, в порядке, утвержденном Минюстом».

Сейчас у адвокатов нет четкого понимания функционирования этой системы, как и гарантий того, что при разработке нормативно-правовых актов о порядке функционирования механизма peer review будет учтена позиция САУ.

«Эта неопределенность может повлиять на адвокатскую тайну», - подчеркнула глава САУ Лидия Изовитова.

В связи с этим она предложила принять обращение к Минюсту о том, что механизм peer review может быть применен для юристов в системе БПД, которые не являются адвокатами и которые не несут на себе обязанности хранить адвокатскую тайну.

Оценку же работы адвокатов будут предоставлять комиссии по оценке качества, полноты и своевременности предоставления БПД, которые действуют при советах адвокатов регионов.

Участники заседания САУ поддержали это обращение и отметили, что настроены на дальнейшее развитие профильного законодательства на принципах партнерства с Минюстом.