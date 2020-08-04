Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы

Нападки на легализацию игорного бизнеса все продолжаются. Эстафету оппозиционных политиков перехватили лидеры местных органов власти. Все почему? Очевидно, что скоро выборы на местах, а технологическая повестка дня просто убогая у многих региональных лидеров, которые критикуют легализацию азартных игр.

Интересно, почему эти же лидеры, которые с пеной у рта рассказывают о том, что у регионов нужно спрашивать разрешение на размещение казино, более 11 лет молчали, когда всюду были размещены «Космолоты» и дети там играли без их благословения? Неужели с коррупционной кормушкой страшно было бороться? Откуда такая избирательность? Лучше бы перед громадами за свою деятельность отчитывались, а то решили в политику поиграться.

Еще одно смешное требование от местных лидеров, которые пытаются понравиться своему избирателю — это требование заставить игорный бизнес платить налоги в регионах. Раскрою этим критиканам маленький секрет: бизнес не решает, где и сколько ему платить, это определяет Кабмин с парламентом.

К сведению критиканов, стоит добавить, что налоговый вопрос для игорного бизнеса все еще не решен. Финансовый комитет согласовал законопроект 2713-д, который должен отсрочить налог на GGR (валовый игровой доход) и понижает его после переходного периода, а также убирает налог на выигрыш игрока (который сегодня составляет 18%). Бизнес был услышан, этот законопроект даже был включен в повестку дня внеочередной сессии, но народные депутаты не дошли до данного вопроса. А без решения этого налогового аспекта тяжело говорить о привлечении иностранных инвестиций в страну. Налоги — это один из важнейших индикаторов, который считает западный бизнес.

Местным элитам нужно было бороться с коррупционерами, а не с белым бизнесом, а обращаться по налогообложению нужно в Кабмин, а не демонизировать и трясти бизнес. Игорный бизнес сам ждет от властей адекватных и либеральных налогов, сам себе бизнес ставки не ставит.

Поэтому, все что идет по линии местных органов власти сейчас можно расценивать как политическую технологию к выборам или же политиканство. Что в регионах нет других проблем? Неужели коммунальное хозяйство в идеальном состоянии? Немного не своим делом занимаются, мягко говоря.

Ни один здравый лидер, который не считает себя политиканом, не будет выступать против детенизации рынка, ведь обогащается вся страна, а такие сферы как медицина, культура и спорт получают дополнительное финансирование от государства.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»