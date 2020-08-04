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  • Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы
04 августа 2020, вторник, 12:27 183 Мнение
Политика 2020-08-04T12:31:15+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы

Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы

Антон Кучухидзе
Местные выборы, Антон Кучухидзе, Владимир Зеленский, Легализация игорного бизнеса
фото ИА
фото ИА "Українські Новини"

Нападки на легализацию игорного бизнеса все продолжаются. Эстафету оппозиционных политиков перехватили лидеры местных органов власти. Все почему? Очевидно, что скоро выборы на местах, а технологическая повестка дня просто убогая у многих региональных лидеров, которые критикуют легализацию азартных игр.

Интересно, почему эти же лидеры, которые с пеной у рта рассказывают о том, что у регионов нужно спрашивать разрешение на размещение казино, более 11 лет молчали, когда всюду были размещены «Космолоты» и дети там играли без их благословения? Неужели с коррупционной кормушкой страшно было бороться? Откуда такая избирательность? Лучше бы перед громадами за свою деятельность отчитывались, а то решили в политику поиграться.

Еще одно смешное требование от местных лидеров, которые пытаются понравиться своему избирателю — это требование заставить игорный бизнес платить налоги в регионах. Раскрою этим критиканам маленький секрет: бизнес не решает, где и сколько ему платить, это определяет Кабмин с парламентом.

К сведению критиканов, стоит добавить, что налоговый вопрос для игорного бизнеса все еще не решен. Финансовый комитет согласовал законопроект 2713-д, который должен отсрочить налог на GGR (валовый игровой доход) и понижает его после переходного периода, а также убирает налог на выигрыш игрока (который сегодня составляет 18%). Бизнес был услышан, этот законопроект даже был включен в повестку дня внеочередной сессии, но народные депутаты не дошли до данного вопроса. А без решения этого налогового аспекта тяжело говорить о привлечении иностранных инвестиций в страну. Налоги — это один из важнейших индикаторов, который считает западный бизнес.

Местным элитам нужно было бороться с коррупционерами, а не с белым бизнесом, а обращаться по налогообложению нужно в Кабмин, а не демонизировать и трясти бизнес. Игорный бизнес сам ждет от властей адекватных и либеральных налогов, сам себе бизнес ставки не ставит.

Поэтому, все что идет по линии местных органов власти сейчас можно расценивать как политическую технологию к выборам или же политиканство. Что в регионах нет других проблем? Неужели коммунальное хозяйство в идеальном состоянии? Немного не своим делом занимаются, мягко говоря.

Ни один здравый лидер, который не считает себя политиканом, не будет выступать против детенизации рынка, ведь обогащается вся страна, а такие сферы как медицина, культура и спорт получают дополнительное финансирование от государства.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»

 

 

 

 

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