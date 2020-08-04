подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Бывший глава ГАСИ Кудрявцев пытается "решить" с закрытием дела за поддельный диплом, - СМИ
04 августа 2020, вторник, 10:11 642
Экономика 2020-08-04T10:11:01+03:00
Українські Новини
Бывший глава ГАСИ Кудрявцев пытается "решить" с закрытием дела за поддельный диплом, - СМИ

Бывший глава ГАСИ Кудрявцев пытается "решить" с закрытием дела за поддельный диплом, - СМИ

Татьяна Зотова
Украинская полиция, Ващенко, Гончарук, Кудрявцев, Кабинет Министров Украины, ГАСИ
ГАСИ Украины. Фото: dabi.gov.ua
ГАСИ Украины. Фото: dabi.gov.ua

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев пытается добиться закрытия уголовного дела в его отношении. Об этом сообщает информированный источник, сообщает портал kp.ua.

Напомним, Кудрявцев, которого СМИ называют "отцом современной коррупции с строительной сфере", был уволен с должности председателя ГАСИ еще 12 декабря 2018 года. Причиной отставки послужил факт подачи им при устройстве на работу поддельного диплома о высшем образовании.

К таким выводам пришла Комиссия по вопросам Высшего корпуса госслужбы после получения письма от Технического университета Молдовы, который якобы закончил Кудрявцев. В вузе опровергли, что у них учился такой студент и заявили, что никогда не выдавали диплома, который Кудрявцев подал в ГАСИ.

"В основу выводов Комиссии легли документы, которые мы получили от Национальной полиции, Министерства образования и науки Украины, Технического университета Молдовы, также была приобщена полиция Молдовы. Правоохранители сообщили, что владеют информации о липовом дипломе и уже возбудили уголовное дело. К слову, господина Кудрявцева вызывают на допрос в Кишинев для дачи показаний", - пояснил тогда глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

Однако, как выяснилось, Нацполиция не только передала Комиссии необходимые документы, но также и возбудила в отношении Алексея Кудрявцева уголовное дело, как сообщает наш источник.

"Полиция еще в декабре 2018 года завела против Кудрявцева дело по ст. 358 ч 1, 4 и ст. 190 ч. 4 - подделка документов, использование поддельных документов и мошенничество в особо крупных размерах. Суммарный срок - до 12 лет с конфискацией имущества", - рассказал источник.

По его данным, дело изначально расследовалось не очень активно из-за начавшейся президентской, а потом и парламентской избирательных кампаний.

"В результате Кудрявцев даже решил, что его "пронесло", и спустя год после отставки попробовал вложиться в саморекламу, чтобы отбелить репутацию и, по возможности, пристроить себя в Кабмин Гончарука. Но погорел на неуклюжем пиаре и только привлек к своей персоне внимание правоохранителей", - пояснил источник.

Он отметил, что Кудрявцеву пришлось снова на полгода затаиться, а следующую попытку вернуться в публичную политику он решил предпринять с улаживания вопроса своего уголовного дела.

"Кудрявцев пытается втихаря порешать уголовное дело за поддельный диплом. Его цель - добиться закрытия производства по всем статьям. И ему это даже удалось с помощью Госбюро расследований, но... подарок от ГБР экс-главе ГАСИ отменил суд. Материалы уголовного производства №62019100000000813 направлены на продолжение досудебного расследования", - сообщил источник.

Больше новостей о: Украинская полиция Ващенко Гончарук Кудрявцев Кабинет Министров Украины ГАСИ

Саакашвили предлагает остановить реформу ГАСИ и по...
"Уймись, соросятина". Гончарук выступил с обвинени...
Минус 10 лет. У Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013...
В Украине станет больше проблемных строек при возо...
Заболеваемость коронавирусом после двухдневного падения начала увеличиваться, а смертность выросла вдвое
Угрожавшему взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримову сообщили о подозрении в совершении теракта
Новости
Рубль немного "просел". Курс российской нацвалюты на 4 августа 11:22
Россия планирует через полгода начать испытания на детях вакцины от коронавируса 11:09
Куда жаловаться, если исчезли бесплатные прививки: объяснение от МОЗ 11:08
В Киевской области начало расти количество новых случаев COVID-19 10:59
Доллар стремительно растет. Курс валют на 4 августа 10:53
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за август: как будут проводить оплату
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok