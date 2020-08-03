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03 августа 2020, понедельник, 14:55 559
Экономика 2020-08-03T14:55:36+03:00
Українські Новини
Прибыль ОПЗ во втором квартале 2020 составила 28 млн грн

Прибыль ОПЗ во втором квартале 2020 составила 28 млн грн

Надежда Комендантова
ОПЗ, Одесский припортовый завод
Одесский припортовый завод. Фото: Оpz.odessa.net
Одесский припортовый завод. Фото: Оpz.odessa.net

Прибыль Одесского припортового завода во втором квартале 2020 года без учета курсовых разниц, влияющих на финансовый результат, составила 27,7 млн грн. За указанный период завод произвел 210,6 тыс тонн карбамида и 141 тыс тонн аммиака, из них товарного аммиака - 20,6 тыс тонн.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Сообщается, что в течение апреля-июня ОПЗ работал с частичной загруженностью производственных мощностей. В данном временном промежутке производились запланированные работы по модернизации агрегата №2 по производству аммиака, а также были проведены подготовительные работы и профинансирован плановый капитальный ремонт агрегата №1 по производству карбамида. 

Во втором квартале 2020 завод уплатил 141,4 млн грн налогов и социальных взносов, что на 6% по сравнению с первым кварталом. При этом по сравнению с первым кварталом фонд оплаты труда увеличился на 30%.

Ранее сообщалось, что на членов правления ОПЗ оказывается давление, а сам завод является объектом информационных атак. По мнению и.о. директора ОПЗ Николая Синицы, подобная ситуация связана с процедурой конкурсного отбора и определения заказчика по переработке сырья и отгрузке готовой продукции для ОПЗ, ко второму этапу которого не были допущены компании, не имеющие опыт реализации минеральных удобрений. 

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