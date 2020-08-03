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03 августа 2020, понедельник, 14:55 42
Экономика 2020-08-03T14:55:10+03:00
Українські Новини
Набсовет "Укрэнерго" назначил главой компании Кудрицкого

Набсовет "Укрэнерго" назначил главой компании Кудрицкого

Григорий Яковенко
Укрэнерго, Набсовет, Председатель правления, Владимир Кудрицкий
Владимир Кудрицкий. Фото:
Владимир Кудрицкий. Фото: "Укрэнерго"

Наблюдательный совет национальной энергетической компании "Укрэнерго" назначил председателем правления Владимира Кудрицкого.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українські Новини.

"Наблюдательный совет "Укрэнерго" информирует, что 2 августа 2020 на внеочередном заседании в результате конкурса выбрала и назначила Владимира Кудрицкого на позицию председателя правления компании", - говорится в нем.

С сентября 2019 года Кудрицкий занимал должность первого заместителя председателя правления, а с конца февраля 2020 года он занимал должность исполняющего обязанности предправления "Укрэнерго".

С 2016 года Кудрицкий занимал должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго".

Как сообщали Українські Новини, член набсовета "Укрэнерго" Пидлисецкий скрыл конфликт интересов и лоббирует подряды для своей компании.

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