Антон Кучухидзе: Украина активничает, Россия раздражена

Каждый день мы видим в СМИ огромнейшее количество манипуляций, как со стороны российских СМИ, так и оппозиционных украинских медиа ресурсов. Почему так происходит? Российской стороне не нравится активная переговорная позиция команды Зеленского, а внутренняя оппозиция в Украине просто пытается свести на нет все достижения Президента Украины в мирных переговорах, особенно перед местными выборами: политиканы всегда бьются за рейтинги.

Поэтому, в различных СМИ часто появляются заголовки «Россия выходит с переговорного процесса», «Россия не видит смысла дальше вести переговоры с Украиной по Донбассу», «Россия приостанавливает свое участие в Нормандской четверке», «У Украины нет стратегии мира» и т.д. Как для внешних, так и для внутренних игроков эти заявления нацелены на то, чтобы давить на команду Зеленского. Вдруг что-то эмоциональное прилетит от украинской стороны, тогда русские и отыграются с полна. Как показывает время, украинская команда переговорщиков слабину не дает.

Россия раздражается по многим причинам в переговорном процессе с Украиной:

1.Украина пользуется всеми противоречиями, которые прописаны в Минских соглашениях в свою пользу. Например, Ст. 9 этих соглашений говорит о том, что сначала выборы, а потом контроль над границей. Команда Зеленского же сделала акцент на том, что сначала контроль над границей – потом выборы. П.12 Минских соглашений определил, что «выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ». Украина правильно вцепилась в противоречие между п.9 и п.12 упомянутых соглашений, ведь стандарты ОБСЕ по выборам и подразумевают, что Украины уже должен быть контроль над границей, чтобы обеспечить демократические выборы на подконтрольных территориях. «Стандарты ОБСЕ» системно были представлены в Копенгагенском документе от 1990 года. Один из принципов проведения выборов прописан в п 5.6 данного: «документа вооруженные силы и полиция находятся под контролем гражданских властей и подотчетны им». Если перевести с дипломатического языка, то это значит, что пока официальные власти Киева не восстановят контроль над территорией с точки зрения безопасности, Украина просто не сможет провести выборы согласно со стандартами ОБСЕ. Также в п.5.3 Копенгагенского документа предусмотрено, что «правительства и государственные власти обязаны соблюдать конституцию и действовать совместимым с законом образом» при проведении выборов. Опять же упираемся в аспект безопасности – в Конституции Украины не прописано, что в Донецкой или Луганской области должна быть российская армия или же незаконные вооруженные формирования.

2.Украина, инициируя режим полного прекращения огня посылает Западу четкий сигнал, кто нарушает МИР на Донбассе. Также важно отметить, что идя мирным путем Ктев сохраняет за собой право на самооборону (ст.51 Устава ООН). Т.е. наши вооруженные силы не отвечают на провокации, но в случае необходимости могут применить необходимые средства, чтобы отбить военную атаку агрессора.

3.Россия не может покинуть переговорный процесс по Донбассу даже в виде дипломатического демарша, поскольку самые болезненные санкции США и ЕС против Москвы привязаны к выполнению Минских соглашений. Соглашения – не выполнены, а значит, что секторальные экономические санкции с Москвы не снимаются. Логика – очень простая.

4.Украина ввела проукраинских представителей ОРДЛО, тем самым разрушила монополию Росси на представление украинских регионов. Ведь странная история получалась, когда почему-то украинские регионы представляли граждане России.

Эти 4 фактора говорят, о том, что национальные интересы Украины никто не сдает. Так что, очень внимательно нужно читать и анализировать, когда медиа пишут о переговорах. Вышеприведённые аргументы помогут читателю всегда отделить технологию давления и манипуляций от правды. Украина переигрывает Россию в дипломатическом плане, одновременно со сложными дипломатическими играми, Киев готов ко всему и с военной точки зрения.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»