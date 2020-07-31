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31 июля 2020, пятница, 18:20 173
Силовые структуры 2020-07-31T18:20:37+03:00
Українські Новини
На Закарпатье скрывавшегося от наказания за смерть роженицы медика поймала полиция

На Закарпатье скрывавшегося от наказания за смерть роженицы медика поймала полиция

Ольга Фандорина
Полиция, Суд, Халатность, Медик
Врач. медик. Медицина. Фото: freepik
Врач. медик. Медицина. Фото: freepik

На Закарпатье задержали врача Хустской районной больницы, который скрывался от наказания за смерть роженицы, сообщает пресс-служба полиции.

"Работники Хустского отдела полиции разыскали человека, который уклонялся от исполнения приговора суда", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее суд вынес врачу Хустской районной больницы приговор, по которому он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была его пациенткой. В частности, медику была назначена мера наказания - 1 год лишения свободы. Также мужчину обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей. Однако он скрывался от исполнения приговора суда.

Правоохранители обнаружили мужчину в больнице. Сейчас, из-за неудовлетворительного состояния здоровья, он находится под наблюдением медиков и охраной полицейских. В полиции отмечают, что как только состояние мужчины улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Борисполе пьяные медики не смогли спасти жизнь ребенка, полиция открыла дело.

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