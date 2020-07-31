На Закарпатье скрывавшегося от наказания за смерть роженицы медика поймала полиция

На Закарпатье задержали врача Хустской районной больницы, который скрывался от наказания за смерть роженицы, сообщает пресс-служба полиции.

"Работники Хустского отдела полиции разыскали человека, который уклонялся от исполнения приговора суда", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее суд вынес врачу Хустской районной больницы приговор, по которому он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была его пациенткой. В частности, медику была назначена мера наказания - 1 год лишения свободы. Также мужчину обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей. Однако он скрывался от исполнения приговора суда.

Правоохранители обнаружили мужчину в больнице. Сейчас, из-за неудовлетворительного состояния здоровья, он находится под наблюдением медиков и охраной полицейских. В полиции отмечают, что как только состояние мужчины улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Борисполе пьяные медики не смогли спасти жизнь ребенка, полиция открыла дело.