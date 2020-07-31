Торговый дом "СОКАР Украина" требует проведения прозрачного конкурса от Одесского припортового завода

Из-за напряжения в бизнес-взаимоотношениях с "Одесским припортовым заводом" Торговый дом "СОКАР Украина" сделал соответствующее заявление, текст которого имеется в распоряжении редации.

"В связи с заявлением Правления "Одесского припортового завода" о том, что" заинтересованные группы "пытаются оказывать давление с целью пересмотра решения, связанного с проведением конкурса по отбору поставщика давальческого сырья, Торговый дом "СОКАР Украина" готов заявить.

Мы действительно оказываем давление на членов правления ОПЗ, выражая категорический протест и требуя проведения честного, прозрачного конкурса - при этом действуем исключительно в рамках украинского законодательства.

Мы были вынуждены идти на такие меры в связи с целым рядом беспрецедентных нарушений, которые допускает АО "ОПЗ" при проведении конкурса.

Условия конкурса были разосланы участникам для ознакомления, а через три дня изменены при публикации на сайте ОПЗ. По непонятным причинам из Порядка проведения отбора были исключены положения о процедуре обжалования, что идет в разрез с общепринятыми мировыми практиками проведения подобных конкурсов. Из публикации на сайте мы также узнали о том, что участники тендера должны предоставить документальное подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений в течение двух лет. Проведение третьего этапа конкурса в режиме строгой конфиденциальности не позволяет понять алгоритм определения финального победителя, решение принимается субъективно и непрозрачно.

В итоге наше предложение было отклонено, несмотря на то, что в указанные сроки нами были предоставлены все необходимые документы, включая подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений в аффилированных компаний холдинга SOCAR.

Считаем необходимым отметить, что в современных украинских и международных холдингах за различными направлениями бизнеса, как правило, соответствуют специализированные компании. В SOCAR за это направление отвечают: ООО "Сокар Петрохим Трейдинг" (Украина) и SOCAR Logistics DMCC (ОАЭ).

Более того, SOCAR управляет одним из крупнейших заводов в Черноморском регионе. Предприятие было введено в эксплуатацию в начале 2019 года. Производительность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. Экспортные мощности - до 500 тыс. тонн в год готовой продукции.

Мы были вынуждены обратиться в Хозяйственный суд Одесской области, который 22 июля признал правомерность требования о прекращении проведения конкурса по отбору давальца.

В нарушение этого решения менеджмент Одесского припортового завода 23.07.2020 г., все равно провел второй этап конкурса. Мы считаем, что это лишний раз подтверждает версию о намерениях менеджмента Завода провести конкурс по спланированному непрозрачным сценарию, в котором победитель известен заранее. Тем более, что следующий этап, согласно процедуре, пройдет за закрытыми дверями.

Мы убеждены, что Правление АО "ОПЗ" пригласило к участию в конкурсе такого крупного международного игрока, как SOCAR исключительно для того, чтобы создать кворум и видимость справедливой конкуренции. Свою позицию мы донесли руководству Фонда государственного имущества Украины, Национальному антикоррупционному бюро Украины и Офису Генерального прокурора Украины, государственным и общественным организациям, которые занимаются антикоррупционных вопросами.

Группа компаний "СОКАР Украина" является активным участником построения цивилизованного и конкурентного рынка Украины. Совместно с другими добросовестными участниками рынка мы прилагаем огромные усилия для внедрения прозрачных тендерных процедур и сегодня имеем положительный результат этой работы, например, "формульные" закупки дизельного топлива "Укрзализныцей". Уверены, что разработка и реализация понятных профессиональных правил в выборе партнеров для Одесского припортового завода является залогом процветания этого уникального предприятия и Украины в целом.", - отмечается в заявлении Торгового дома "СОКАР Украина".