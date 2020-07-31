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31 июля 2020, пятница, 14:31 1303 Пресс-релиз
Экономика 2020-07-31T14:35:20+03:00
Українські Новини
Торговый дом "СОКАР Украина" требует проведения прозрачного конкурса от Одесского припортового завода

Торговый дом "СОКАР Украина" требует проведения прозрачного конкурса от Одесского припортового завода

Павел Твердохлиб
Конкурс, Одесский припортовый завод, Socar, СОКАР Украина, Давальческое сырье
Торговый дом
Торговый дом "СОКАР Украина". Фото: СОКАР

Из-за напряжения в бизнес-взаимоотношениях с "Одесским припортовым заводом" Торговый дом "СОКАР Украина" сделал соответствующее заявление, текст которого имеется в распоряжении редации.

"В связи с заявлением Правления "Одесского припортового завода" о том, что" заинтересованные группы "пытаются оказывать давление с целью пересмотра решения, связанного с проведением конкурса по отбору поставщика давальческого сырья, Торговый дом "СОКАР Украина" готов заявить.
Мы действительно оказываем давление на членов правления ОПЗ, выражая категорический протест и требуя проведения честного, прозрачного конкурса - при этом действуем исключительно в рамках украинского законодательства.
Мы были вынуждены идти на такие меры в связи с целым рядом беспрецедентных нарушений, которые допускает АО "ОПЗ" при проведении конкурса.
Условия конкурса были разосланы участникам для ознакомления, а через три дня изменены при публикации на сайте ОПЗ. По непонятным причинам из Порядка проведения отбора были исключены положения о процедуре обжалования, что идет в разрез с общепринятыми мировыми практиками проведения подобных конкурсов. Из публикации на сайте мы также узнали о том, что участники тендера должны предоставить документальное подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений в течение двух лет. Проведение третьего этапа конкурса в режиме строгой конфиденциальности не позволяет понять алгоритм определения финального победителя, решение принимается субъективно и непрозрачно.
В итоге наше предложение было отклонено, несмотря на то, что в указанные сроки нами были предоставлены все необходимые документы, включая подтверждение наличия опыта реализации минеральных удобрений в аффилированных компаний холдинга SOCAR.
Считаем необходимым отметить, что в современных украинских и международных холдингах за различными направлениями бизнеса, как правило, соответствуют специализированные компании. В SOCAR за это направление отвечают: ООО "Сокар Петрохим Трейдинг" (Украина) и SOCAR Logistics DMCC (ОАЭ).
Более того, SOCAR управляет одним из крупнейших заводов в Черноморском регионе. Предприятие было введено в эксплуатацию в начале 2019 года. Производительность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. Экспортные мощности - до 500 тыс. тонн в год готовой продукции.
Мы были вынуждены обратиться в Хозяйственный суд Одесской области, который 22 июля признал правомерность требования о прекращении проведения конкурса по отбору давальца.
В нарушение этого решения менеджмент Одесского припортового завода 23.07.2020 г., все равно провел второй этап конкурса. Мы считаем, что это лишний раз подтверждает версию о намерениях менеджмента Завода провести конкурс по спланированному непрозрачным сценарию, в котором победитель известен заранее. Тем более, что следующий этап, согласно процедуре, пройдет за закрытыми дверями.
Мы убеждены, что Правление АО "ОПЗ" пригласило к участию в конкурсе такого крупного международного игрока, как SOCAR исключительно для того, чтобы создать кворум и видимость справедливой конкуренции. Свою позицию мы донесли руководству Фонда государственного имущества Украины, Национальному антикоррупционному бюро Украины и Офису Генерального прокурора Украины, государственным и общественным организациям, которые занимаются антикоррупционных вопросами.
Группа компаний "СОКАР Украина" является активным участником построения цивилизованного и конкурентного рынка Украины. Совместно с другими добросовестными участниками рынка мы прилагаем огромные усилия для внедрения прозрачных тендерных процедур и сегодня имеем положительный результат этой работы, например, "формульные" закупки дизельного топлива "Укрзализныцей". Уверены, что разработка и реализация понятных профессиональных правил в выборе партнеров для Одесского припортового завода является залогом процветания этого уникального предприятия и Украины в целом.", - отмечается в заявлении Торгового дома "СОКАР Украина".

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