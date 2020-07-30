Рабочую группу по строительству Мемориала Холокоста в Киеве возглавит Ермак

Президент Украины на встрече с Наблюдательным советом фонда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр": "Было бы хорошо воплотить этот проект в жизнь"

В ходе онлайн-встречи, посвященной обсуждению строительства будущего Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Наблюдательному совету Мемориала, что поддерживает это строительство.

Также в рамках дальнейшей работы участники видеоконференции решили создать рабочий комитет во главе с Андреем Ермаком — руководителем Офиса президента. Комитет должен координировать вопросы создания Мемориала, а также занимается подготовкой к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

В сентябре 1941 года, через несколько дней после оккупации Киева, около 34 тысяч евреев города сопроводили в Бабий Яр, где они были расстреляны в течение двух дней. Позже на этом месте также осуществлялись массовые убийства людей разных национальностей. Мемориальный центр "Бабий Яр" достойно чтит память жертв трагедии и способствует гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.

Как известно, в ходе онлайн-встречи 28 июля с Наблюдательным советом Мемориального центра "Бабий Яр" Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность почтения памяти жертв Холокоста в Украине и поддержал создание такого Мемориала.

"Создание мемориала — очень важное для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако, мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь и мы вместе с вами построили историю", — рассказал Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил, что важно помнить об украинцах, удостоенных высокого звания "Праведника народов мира", которые спасали евреев во время Холокоста.

Председатель Наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский отметил, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа. Ведь в этом в месте погибли представители и других национальностей, в частности, украинцы, белорусы и поляки. "У нас одинаковые цели — бороться за свободу и демократию наших народов. Эта инициатива — не просто памятник, это будет выдающийся Мемориал, где будет и музей, и центр исследования, способствующий повышению толерантности в обществе и имеющий глобальное значение для позиционирования Украины в мире и международного признания. Такие институты во всем мире создаются в партнерстве с государством при поддержке первых лиц", — отметил он.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер отметил: будущий Мемориал должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм. Этот проект должен быть международным и привлечь внимание всего мира к истории Украины. "Это третье поколение, которое знает о Холокосте. Но если об Освенциме знают почти все, то история Бабьего Яра молодежи почти неизвестна. Я хочу, чтобы приезжали в Киев увидеть Мемориал "Бабий Яр", чтобы понять, что здесь произошло", — отметил он.

Президент Польши 1995-2005 годов Александр Квасьневский добавил, что проект будет иметь существенное влияние на имидж Украины. "Мы хотим серьезно и чувствительно говорить о том, что произошло 80 лет назад. И с этой историей смотреть и понимать, как нам жить в будущем. Этот проект имеет большое влияние на имидж Украины и то, как люди будут понимать современную Украину".

В состав Наблюдательного совета был включен первый Президент Украины (1991-1994 годов) Леонид Кравчук. Он отметил, что будущий Мемориал должен быть объективно правдивым, честным и гуманным. "Проект интересный, важный и всеобъемлющий. Однако мы должны спроектировать его так, чтобы не было разночтений. Нам нужно сделать все так, чтобы он соответствовал самым высоким гуманитарным целям", — заявил он.

По словам министра иностранных дел и вице-канцлера Германии 1998-2005 годов Йошки Фишера, основной целью этого проекта должно стать просвещение и обращение к молодому поколению. "В этом проекте мы используем новейшие технологии, чтобы сохранить историю", — рассказал он.

А член Наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Вячеслав Вакарчук подчеркнул, что строительство комплекса является вопросом сохранения справедливой истории Украины. "Очень важно показать, что Украина является частью цивилизованного мира, уважает свою память, знает свою историю", — сказал он.