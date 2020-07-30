Президент підтримав будівництво Меморіалу "Бабин Яр": робочу групу очолить Андрій Єрмак

Президент України на зустрічі із наглядовою радою фонду Меморіального центру "Бабин Яр": "Було б добре втілити цей проект в життя"

В ході онлайн-зустрічі, присвяченій обговоренню будівництва майбутнього Меморіального центру "Бабин Яр" у Києві, президент України Володимир Зеленський повідомив наглядовій раді Меморіалу, що підтримує це будівництво. Про це повідомляє ізраїльське ЗМІ Arutz Sheva.

Також в рамках подальшої роботу учасники відеоконференції погодили створення робочого комітету на чолі із Андрієм Єрмаком – керівником Офісу президента. Комітет має координувати питання щодо створення Меморіалу, а також займається підготовкою до 80-роковин трагедії Бабиного Яру.

У вересні 1941 року, за кілька днів після окупації Києва, близько 34 тисяч євреїв міста супроводили до Бабиного Яру, де вони були розстріляні протягом двох днів. Пізніше на цьому місці також здійснювалися масові вбивства людей різних національностей. Меморіальний центр "Бабин Яр" гідно вшановує пам'ять жертв трагедії та сприяє гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.

Як відомо, в ході онлайн-зустрічі 28 липня із наглядової радою Меморіального центру "Бабин Яр" президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості вшанування пам’яті жертв Голокосту в Україні та підтримав створення такого Меморіалу.

"Створення меморіалу - дуже важливе для нашої країни. В її історії - було багато трагічних сторінок. Однак, ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших розповідях, в пам’яті, в книжках. Дуже хочеться, щоб цей проект було втілено в життя і ми разом з вами збудували історію", - розповів Володимир Зеленський.

Глава держави також зауважив, що важливо пам’ятати про українців, які носять високе звання "Праведника народів світу", які рятували євреїв під час Голокосту.

Голова наглядової ради Фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський зазначив, що історія Бабиного Яру важлива не лише для єврейського народу. Адже в цьому в місці загинули представники й інших національностей, зокрема, українці, білоруси та поляки. "У нас однакові цілі – боротися за свободу і демократію наших народів. Ця ініціатива – не просто пам’ятник, це буде визначний меморіал де буде і музей, і центр дослідження, що сприятиме підвищенню толерантності в суспільстві та матиме глобальне значення для позиціонування України в світі та міжнародного визнання. Такі інституції у всьому світі створюються у партнерстві з державою за підтримки перших осіб", - зазначив він.

Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер наголосив: майбутній Меморіал має давати відвідувачам чітку відповідь на питання, що таке антисемітизм. Цей проект має бути міжнародним і привернути увагу всього світу до історії України. "Це третє покоління, яке знає про Голокост. Але якщо про Аушвіц знають майже всі, то історія Бабиного Яру молоді майже невідома. Я хочу, щоб приїжджали до Києва побачити Меморіал "Бабин Яр", щоб зрозуміти, що тут сталося", - зазначив він.

Президент Польщі 1995–2005 років Александр Кваснєвський додав, що проект матиме суттєвий вплив на імідж України. "Ми хочемо серйозно і чуттєво говорити про те, що відбулося 80 років тому. І з цією історією дивитися та розуміти, як нам жити в майбутньому. Цей проект має великий вплив на імідж України та те, як люди розумітимуть сучасну Україну".

До складу наглядової ради був долучений перший Президент України (1991 – 1994 років) Леонід Кравчук. Він зазначив, що майбутній Меморіал має бути об’єктивно правдивим, чесним та гуманним. "Проект цікавий важливий та всеосяжний. Однак ми маємо спроектувати його так, щоб не було різночитань. Нам потрібно зробити все так, щоб він відповідав найвищим гуманітарним цілям", - заявив він.

Зі слів міністра закордонних справ і віце-канцлера Німеччини 1998–2005 рр. Йошки Фішера, основною метою цього проекту має стати просвітництво та звернення до молодого покоління. "В цьому проекті ми використаємо новітні технології, щоб зберегти історію", - розповів він.

А член наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" В‘ячеслав Вакарчук підкреслив, що будівництво комплексу є питанням збереження справедливої історії України. "Дуже важливо показати, що Україна є частиною цивілізованого світу, шанує свою пам’ять, знає свою історію", - сказав він.