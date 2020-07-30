Украинскую армию деморализуют фейковыми делами против армейцев, – генерал ВСУ

В Украине продолжается планомерная дискредитация украинской армии в глазах общества. Также продолжается и деморализация самих военнослужащих из-за возбуждения многочисленных уголовных дел, которые по - сути, "шиты белыми нитками".

Об этом заявил народый депутат, легендарный комбриг 95 ОАЭМБр, командующий Воздушно-десантных войск генерал-лейтенант Михаил Забродский, сообщает Obozrevatel.

Он подчеркнул, что одним из ярких примеров тому - абсолютно безосновательные уголовные преследования бывшего заместителя министра обороны генерала Игоря Павловского. Именно поэтому по одному из этих дел, связанному с поставкой в ВСУ автомобильной техники, Забродский выступил с инициативой взять Павловского на поруки.

"Я хорошо знаком с генералом Павловским – и считал это своим долгом. Ознакомившись с сутью обвинений, которые ему предъявляются, в частности, с историей поставки автомобильной техники в ВСУ, я только укрепился в этой мысли. Это мой долг как военного товарища – поддержать его в данной ситуации. Если взятие на поруки могло стать возможным барьером для реализации бессмысленных обвинений и какого-то непонятного уголовного дела, для возбуждения которого, на мой взгляд, нет основания - я с готовностью этим воспользовался. и ни в коем случае не жалею об этом", – отметил Забродский.

Легендарный комбриг подчеркнул, что обвинения, которые выдвинуты по этому делу настоящему боевому офицеру Павловскому, не имеют под собой оснований, но существенно подрывают моральный дух личного состава ВСУ, который видит, как легко сегодня в Украине кто угодно из ее защитников может оказаться на скамье подсудимых.

Также крайне пагубными для морального состояния ВСУ, по мнению Забродского, являются и несколько производств в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко - в частности, касательно приказа о контрнаступлении украинских военных на Донбассе в июне-августе 2014 года.

"Это просто очередной элемент нелепого перечня обвинений. Порошенко инкриминируют превышение полномочий и нарушение ограничений по применению Вооруженных сил. АТО на тот момент по доктринальным документам должна была проводить СБУ и другие силовые структуры при содействии ВСУ. Но конфликт на Донбассе очень быстро показал, что основной силой является как раз ВСУ. Порошенко инкриминируют то, что он как Верховный Главнокомандующий не имел права тогда применять ВСУ и тем более – не имел права отдавать приказ о каком-то движении вперед, о том, чтобы отбивать у противника свои населенные пункты, элементы инфраструктуры или целые районы", – рассказал Забродский.

Забродский отметил, что еще более странным, является другое уголовное производство, фигурантом которого является генерал Павловский. Это производство касается закупки горючего для ВСУ у компании "Трейд комодити".

"Я не юрист, но с точки зрения здравого смысла, имея хорошее образование, я не могу понять, в чем суть этого уголовного дела. Должностное лицо, которое контролирует процесс закупки горючего для воюющей армии, должным образом, соблюдая все процедуры и закон о закупках, проводит тендерные закупки, которые проходят через ProZorro. Определяется победитель, который заключает контракт на поставку топлива по низкой цене. Причем, с компанией, которая на тот момент получила статус "Поставщик года" на ProZorro", – рассказал Забродский.

По его словам, уголовное производство против Павловского по этому делу было возбуждено за то, что заместитель министра обороны просто выполнял свои обязанности. Кроме того, как выяснилось позже, основание, на котором было возбуждено уголовное дело по закупкам топлива у "Трейд комодити", оказалось сфальсифицировано: дело возбудили якобы по заявлению народного депутата Татьяны Чорновил, которая отрицает, что вообще обращалась в правоохранительные органы по поводу закупки горючего для ВСУ. А цена бензина по сделкам, заключенным между МОУ и "Трейд комодити" после заключения допсоглашений, была значительно ниже цены, по которой закупалось в тот период горючее для НАБУ.

"Была инициирована проверка государственной аудиторской службой МОУ именно по этому вопросу. НАБУ от начала и до конца руководила этой проверкой, делая акцент на определенных вещах. Хотя на самом деле тоже есть целый ряд судебных решений о том, что проверка назначена незаконно, проведена неверно и т.д. . В деле с горючим непонятным остается главное: из чего оно состоит. Потому что человек сделал все правильно, руководствуясь государственными интересами – и ничем другим", – подчеркнул Забродский.

По его мнению, одним из поводов для уголовного преследования Павловского, является попытка отдельных политических деятелей пропиариться. Об этом может свидетельствовать хотя бы то, что в течение 3 лет после громкого театрализованного задержания Павловского, его ни разу не вызывали на допрос.

"Во время гибридной войны кому-то очень хочется, чтобы армия запомнилась не героический защитой украинских границ, не выполнением своей конституционной функции, а уголовными делами", - заявил легендарный командир ВСУ.