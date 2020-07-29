Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий

Угроза заражения коронавирусом должна учитываться судьями как уважительная причина для переноса судебного заседания, или неявки адвоката на него.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий во время круглого стола на тему: "Особенности работы суда в период пандемии: организационные мероприятия и вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности", передают Українські Новини.

Это мероприятие было посвящено рекомендациям для работы судов в условиях карантина. В их обсуждении приняли участие представители Высшего совета правосудия, Совета судей, НААУ, Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения, других международных организаций

Гвоздий рассказал, что сегодня судьи по всей стране инициировали более 30 дисциплинарных жалоб чтобы привлечь адвокатов к дисциплинарной ответственности за то, что они просят отложить судебное в связи с коронавирусом.

"Мы считаем, что такая ситуация абсолютно неприемлема, противоречит Конституции Украины в первую очередь, потому что не может реализация необходимости осуществления правосудия, которая не ставится под сомнение, нарушать права человека", - сказал заместитель председателя НААУ.

Он отметил, что когда в суде зафиксирована вспышка карантина, естественно, что адвокаты будут думать о том, чтобы защитить собственное здоровье и здоровье родных.

"Пойдет ли адвокат, которая является матерью, у которой дома двое несовершеннолетних детей, на судебное заседание в такой суд, где объявлена вспышка пандемии !? Конечно, она попросит так заседание отложить, либо провести в режиме видеоконференции ", - подчеркнул он.

Заместитель председателя НААУ подчеркнул, что не может согласиться с логикой отдельных представителей судейского корпуса, которые говорят, что по закону адвокаты должны приходить на заседание даже в условиях военного положения и подвергать себя опасности несмотря ни на что.

Он напомнил, что судьям государство оказывает помощь для защиты от коронавируса.

"Нам сегодня государство не обеспечило и не выделило ни копейки на защиту нашей жизни и здоровья в отличие от того, что сделано по отношению к судам", - отметил Гвоздий.

Помощь от государства не получают даже те адвокаты, которые работают в системе бесплатной правовой помощи. Поэтому адвокатское сообщество пытается самостоятельно защитить коллег, которые находятся в группе риска.

"И я не хочу терпеть сейчас комментарии, если они выбрали профессию адвоката и им есть 60 лет, то они должны идти и подвергать себя смертельной опасности", - отметил он.

По поручению председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидии Изовитовой он предложил Совету судей Украины и Высшему совету правосудия настроить коммуникацию и учесть в рекомендациях для судов позицию адвокатов.

Председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко заверил, что в рекомендациях для работы судов в условиях карантина, будет учтена позиция адвокатов и других участников судебных процессов, чтобы добиться баланса между непрерывностью правосудия и соблюдения прав человека