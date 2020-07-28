У Кличко уменьшили финансовую нагрузку на владельцев временных сооружений

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение об уменьшении финансовой нагрузки на владельцев временных сооружений, поскольку на период карантина из-за распространения COVID-19 их хозяйственная деятельность была полностью приостановлена. Об этом говорится в решении Киевсовета "О некоторых вопросах уплаты паевого участия (взноса) по договорам относительно паевого участия в содержании объектов благоустройства", которое поддержали 70 депутатов.

Соответствующее решение распространяется на владельцев временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, владельцев (пользователей) площадок для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства.

"Мы уменьшаем финансовую нагрузку на предпринимателей Киева. Паевые взносы владельцы малых архитектурных форм оплатили фактически с декабря по июнь. Но многие из них в период карантина не работали, соответственно не получали прибыли. Поэтому мы предлагаем плату за тот срок, который предприниматели не работали, зачислить на будущий период", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Сергей Артеменко.