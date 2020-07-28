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28 июля 2020, вторник, 17:38 559
Бизнес 2020-07-28T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Кличко уменьшили финансовую нагрузку на владельцев временных сооружений

У Кличко уменьшили финансовую нагрузку на владельцев временных сооружений

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, КГГА, Карантин, паевые взносы
Киевсовет Фото: КГГА
Киевсовет Фото: КГГА

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение об уменьшении финансовой нагрузки на владельцев временных сооружений, поскольку на период карантина из-за распространения COVID-19 их хозяйственная деятельность была полностью приостановлена. Об этом говорится в решении Киевсовета "О некоторых вопросах уплаты паевого участия (взноса) по договорам относительно паевого участия в содержании объектов благоустройства", которое поддержали 70 депутатов.

Соответствующее решение распространяется на владельцев временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, владельцев (пользователей) площадок для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства.

"Мы уменьшаем финансовую нагрузку на предпринимателей Киева. Паевые взносы владельцы малых архитектурных форм оплатили фактически с декабря по июнь. Но многие из них в период карантина не работали, соответственно не получали прибыли. Поэтому мы предлагаем плату за тот срок, который предприниматели не работали, зачислить на будущий период", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Сергей Артеменко.

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