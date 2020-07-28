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28 июля 2020, вторник, 15:35 496 Мнение
Общество 2020-07-28T16:45:02+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Почему люди поддерживают войну?

Вячеслав Чечило: Почему люди поддерживают войну?

Татьяна Зотова
Оружие, Деньги, Война, Гибель, Чечило
Вячеслав Чечило. Фото: Главред
Вячеслав Чечило. Фото: Главред

Свою точку зрения на проблему развязывания воен и их последствия для людей разных социальных слоев, на персональной странице в соцсети Facebook, высказал журналист Вячеслав Чечило.

"Почему люди поддерживают войну? С теми, кто на ней зарабатывает, как бы понятно. Но дело, конечно же, не только в деньгах. Есть и другие причины.

Например, война - возможность перескочить сразу несколько ступенек социальной лестницы, не приложив к этому никаких усилий. Сельский алкоголик в местном ганделыке и в окопе - совершенно разные по социальному статусу люди.

Война - возможность расширить свои возможности, почувствовать себя сильным и значительным. Человек с оружием - отдельный психотип, хорошо описанный в литературе. Отдать оружие и вернуться в родное село, где он никто и ничто, - для таких людей катастрофа.

Для "чистой" публики война - возможность выйти из рутины, получить смысл в жизни. Журналист, пишущий о канализации, и фронтовой корреспондент - разные роли с разным уровнем и уважения в обществе и, самое важное, самоуважения. Это же касается всевозможных волонтеров и прочей околофронтовой публики.

И так далее, и тому подобное.

Отбить у всех этих людей желание воевать до победного конца может, разве что, реальная угроза погибнуть. Т.е. горячая фаза боевых действий, когда вероятность сложить голову куда выше, чем вероятность вернуться домой с корочкой участника боевых действий. Но пока такой угрозы нет - война всех этих людей устраивает. Более того, она им нужна. И загнать их обратно в сельские ганделыки и канализацию - весьма непростая задача", - резюмировал свою заметку в социальной сети Вячеслав Чечило.

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