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  • Вадим Осадчий: после медреформы Супрун надо объехать 4 больницы, чтобы вынуть застрявшую в горле рыбью косточку
25 июля 2020, суббота, 11:30 6 Мнение
Медицина 2020-07-25T11:31:10+03:00
Українські Новини
Вадим Осадчий: после медреформы Супрун надо объехать 4 больницы, чтобы вынуть застрявшую в горле рыбью косточк

Вадим Осадчий: после медреформы Супрун надо объехать 4 больницы, чтобы вынуть застрявшую в горле рыбью косточку

Елена Новикова
Медики, Ульяна Супрун, Медреформа, Реформа медицины, Медпомощь, Вадим Осадчий
Вадим Осадчий. Фото: facebook.com/vadym.osadchy
Вадим Осадчий. Фото: facebook.com/vadym.osadchy

Журналист Вадим Осадчий заявляет, что после медреформы нужно объехать четыре больницы, чтобы вынуть рыбью косточку, которая застряла в горле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Udp. В Октябрьской все решили буквально за пару минут. Все хорошо)

Если вы поели рыбу. На ночь.

И в горле застряла косточка - вам предстоит нелегкий квест по реформам укрмедицины.

Съездить в травмпункт на Подвысоцкого. Услышать: нет, вы что? У нас лора нет. На этом специализируется больница #17, на Лабораторном переулке.

Приехать на лабораторный. Подождать пока в приемном освободится врач. Услышать: нет, вы что. Карантин. Да и вообще у нас только дети и то все врачи дома. Вам в БСП.

Приехать в БСП. Узнать в регистратуре, что вам на Подвысоцкого. Объяснить, что там уже был. Дождаться врача. А зачем вы к нам приехали? Вам в Александровскую. Ну если хотите - можем вас положить на эндоскопию. Занавес

С**а

Каких вам б***ь ещё реформ не хватает?!

И да, зож - п****ж, ешьте мясо!", — написал он в Facebook.

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