Журналист Вадим Осадчий заявляет, что после медреформы нужно объехать четыре больницы, чтобы вынуть рыбью косточку, которая застряла в горле. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Udp. В Октябрьской все решили буквально за пару минут. Все хорошо) Если вы поели рыбу. На ночь. И в горле застряла косточка - вам предстоит нелегкий квест по реформам укрмедицины. Съездить в травмпункт на Подвысоцкого. Услышать: нет, вы что? У нас лора нет. На этом специализируется больница #17, на Лабораторном переулке. Приехать на лабораторный. Подождать пока в приемном освободится врач. Услышать: нет, вы что. Карантин. Да и вообще у нас только дети и то все врачи дома. Вам в БСП. Приехать в БСП. Узнать в регистратуре, что вам на Подвысоцкого. Объяснить, что там уже был. Дождаться врача. А зачем вы к нам приехали? Вам в Александровскую. Ну если хотите - можем вас положить на эндоскопию. Занавес С**а Каких вам б***ь ещё реформ не хватает?! И да, зож - п****ж, ешьте мясо!", — написал он в Facebook.