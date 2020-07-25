Вадим Осадчий: после медреформы Супрун надо объехать 4 больницы, чтобы вынуть застрявшую в горле рыбью косточк

Журналист Вадим Осадчий заявляет, что после медреформы нужно объехать четыре больницы, чтобы вынуть рыбью косточку, которая застряла в горле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Udp. В Октябрьской все решили буквально за пару минут. Все хорошо)

Если вы поели рыбу. На ночь.

И в горле застряла косточка - вам предстоит нелегкий квест по реформам укрмедицины.

Съездить в травмпункт на Подвысоцкого. Услышать: нет, вы что? У нас лора нет. На этом специализируется больница #17, на Лабораторном переулке.

Приехать на лабораторный. Подождать пока в приемном освободится врач. Услышать: нет, вы что. Карантин. Да и вообще у нас только дети и то все врачи дома. Вам в БСП.

Приехать в БСП. Узнать в регистратуре, что вам на Подвысоцкого. Объяснить, что там уже был. Дождаться врача. А зачем вы к нам приехали? Вам в Александровскую. Ну если хотите - можем вас положить на эндоскопию. Занавес

С**а

Каких вам б***ь ещё реформ не хватает?!

И да, зож - п****ж, ешьте мясо!", — написал он в Facebook.