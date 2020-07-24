Введение стимулирующего тарифообразования (RAB-модели) по европейскому образцу позволит решить многие проблемы украинской электроэнергетики и создаст стимулы для инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей и развитие распределительной инфраструктуры. Об этом заявили члены Экспертного совета при Министерстве энергетики, указано на Фейсбук-странице Совета.

Экспертный совет при Министерстве энергетики считает, что Украина требует введения RAB-регулирования по европейскому образцу. Его ключевые особенности – единая база активов и ставка доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Эксперты убеждены, такая модель RAB-регулирование позволит существенно обновить инфраструктуру электросетей. Это приведет к улучшению уровня качества электроснабжения бытовым и бытовых потребителей, облегчит процесс присоединения к электросетям, улучшит инвестиционную привлекательность страны, удешевит услугу по распределению электроэнергии для потребителей в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за снижения потерь в сетях, стоимость которых оплачивается потребителями.

Вместе с улучшением для потребителей переход на RAB-регулирование обеспечит ежегодный рост налога на прибыль. Это принесет 3,9 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет страны и регионов. Кроме того, увеличение объема капитальной реконструкции сетевой инфраструктуры при переходе на RAB-регулирование приведет к увеличению ВВП на 12,7 млрд грн.

Вместе с тем, энергетические эксперты подчеркивают, что предложенный НКРЕКП проект перехода на стимулирующее регулирование существенно отличается от эффективной европейской модели и не создает инвестиционную привлекательность отрасли.

"Он имеет потенциальное негативное влияние на отрасль, поскольку предполагает создание более жестких стимулов для компаний-операторов, но вместе с тем обеспечивает необходимых стимулов и объема инвестиций", – говорится в сообщении.

По итогам заседания эксперты планируют изложить свою позицию по использованию европейского примеру RAB-регулирования в протоколе и рекомендовать Министерству энергетики направить этот протокол к НКРЕКП.

Напомним, Министерство развития экономики, Министерство энергетики и ряд участников рынка электроэнергии заявили, что не согласны с предложенной НКРЕКП методологии внедрения RAB-тарифа. В частности, речь идет о разделении баз активов облэнерго и начисления на них различных ставок возврата инвестиций: 1% в "старую" базу и 15% в "новой". Также вопрос вызвало решение о возвращении инвестированных средств на третий год после вклада.