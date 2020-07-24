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24 июля 2020, пятница, 13:49 808
Медицина 2020-07-24T13:49:01+03:00
Українські Новини
Пандемия кардинально изменила все отрасли в мире, в том числе и фармацевтику, - эксперт

Пандемия кардинально изменила все отрасли в мире, в том числе и фармацевтику, - эксперт

Сергей Паламаренко
Лекарства, Дарница, Пандемия, Фармация, Никифорчин
Лекарства. Фото: Pixabay
Лекарства. Фото: Pixabay

Пандемия COVID-19 стала причиной кардинальных изменений во всех отраслях всех стран мира, в первую очередь, в системах здравоохранения и фармацевтике. Об этом в ходе онлайн конференции Big Pharma Space рассказал директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин.

Он подчеркнул, что нынешний кризис отличается от предыдущих, в первую очередь тем, что он - не только экономический, но и гуманитарный, поскольку вскрыл главную проблему ряда стран: неготовность системы здравоохранения к такого рода вызовам.

"Пандемия COVID обнажила еще одну проблему: существующая система здравоохранения оказалась не готова противостоять подобным кризисам. Стоит ожидать изменений модели финансирования медучреждений, процессов государственных закупок лекарств. Продолжит развиваться е-commerce - imagine channel, который расширяет доступ к лечению, экономит время и деньги, способствует социальному дистанцированию. Доставка лекарств будет становиться все более важной в условиях наличия коронавирусной инфекции, от которой мы никуда не денемся еще в ближайшие 2-3 года ", - отметил Никифорчин.

По его мнению, еще одной проблемой, с которой столкнутся и фармация, и медики после окончания карантина, станет резкий рост ряда серьезных заболеваний, лечение которых из-за пандемии было фактически отодвинуто на второй план из-за карантинных мер.  

"В Украине регистрируется до 200 тысяч инсультов. Это очень серьезная цифра, которую на данный момент нельзя сравнивать с заболеваемостью COVID-19. Усугубляет положение еще тот факт, что из-за карантина многие пациенты избегают походов к врачу, и те заболевания, которые можно было бы диагностировать и лечить на раннем этапе - не лечатся. Соответственно существует серьезный риск роста тяжелых осложнений хронических заболеваний, что в итоге может привести к катастрофическим последствиям для здоровья пациентов", - объясняет Никифорчин.

Он добавил, что в новых условиях многие страны начали защищать свои внутренние рынки. В качестве примера он привел Индию и Китай, которые ограничили экспорт стратегических лекарственных средств и активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).

"Дарница" создала стратегический запас сырья до конца года, для выпуска таких важных медикаментов, как средства для интенсивной терапии. Благодаря этому украинцы и медицинские учреждения не будут испытывать недостатка в этих препаратах", - подчеркнул Никифорчин.

Комментируя состояние украинского фармрынка, директор по медицинским вопросам "Дарницы" заявил, что после краткосрочного всплеска спроса на определенные категории лекарств - в первую очередь на противовирусные препараты в марте, рынок начал проседать. В конце первого полугодия наметилась тенденция к восстановлению рынка, но оно проходит очень медленно.

Говоря о прогнозах, Никифорчин отметил, что любые компании, не только фармацевтические, смогут выжить, быстро трансформируясь и подстраиваясь под изменения рынка. Это, по его мнению, можно достигнуть, в первую очередь диджитализируя бизнес.

"В условиях пандемии и после нее всем необходимо переосмысление роли цифровых технологий и диджитализации бизнес-процессов. Тот бизнес, который был ориентирован только на работу face to face, не сможет выжить в нынешних условиях без революционных изменений. Если говорить о фармацевтической индустрии и коммуникации в системе здравоохранения на уровне производитель - дистрибьютор - аптека - врач или потребитель, то здесь роль e-commerce будет значительно усилена", - подчеркнул директор по медицинским вопросам "Дарницы".

Напомним, в сентябре 2019 года фармацевтическая компания "Дарница" провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации - в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда. Кроме того, компания успешно провела миграцию своей ERP-системы в облако Microsoft Azure, благодаря чему смогла сохранить эффективность бизнес-процессов в условиях карантина. Об успешном опыте сотрудничества с "Дарницей" написала на своем сайте компания Microsoft. 

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