"Нибулон" построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта

Лидер украинского судостроения компания "НИБУЛОН" стала официальным партнером французской компании ОСЕА по строительству патрульных пограничных катеров в рамках реализации правительственного проекта по усилению системы морской безопасности и охраны границ Украины. Компания построит 5 из 20 кораблей, первые из которых должны быть спущены на воду уже в 2021 году.

Общий объем контракта с французской компанией ОСЕА составляет 136,5 млн евро. Компания самостоятельно выбрала "НИБУЛОН" как единственного подходящего с точки зрения опыта и технологий подрядчика для локализации производства катеров в Украине, что является одним из условий договора.

В ходе торжественной церемонии Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что коллектив "НИБУЛОНа" один из немногих в стране, способных выполнять такие сложные проекты, имеющий для этого необходимые квалифицированные инженерные, рабочие и руководящие кадры.

"Нам всем есть чем гордиться. Сегодня у нас очень важный день. Мы начинаем новый большой проект, который станет стратегической ветвью развития для Украины и для вашего завода на долгие годы. Сегодня мы подписали контракт на строительство патрульных катеров для нашей пограничной службы. Надеюсь, что этот проект получит мощную поддержку по всей стране. И надеюсь, что на вас будут равняться все предприятия страны", - подчеркнул Аваков.

В ходе включения в заседание Кабмина он также добавил, что благодаря контракту Украина получит не только доступ к технологиям, но и возможность обслуживать такие корабли в Украине и производить в дальнейшем аналогичные модели.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поприветствовал участников церемонии пожелал скорейшего успешного выполнения контракта.

По словам генерального директора компании "НИБУЛОН", Героя Украины Алексея Вадатурского, компания и ее судостроительные подразделения продолжают делать все, чтобы Украина была морской страной.

"Для нас очень большая честь реализовывать проект, который даст возможность усилить систему морской безопасности и охраны границ Украины, чтобы мы были независимой Украиной, были мощной морской державой. Наша компания сегодня способна подставить свое могучее плечо, так как мы сильный коллектив, на нашем заводе работает каждый пятый судостроитель Украины", - отметил Вадатурский.

По его словам, проект с ОСЕА позволит компании получить доступ к современной технологии работы с алюминиевыми сплавами, расширить линейку производства судов, а также даст возможность в будущем строить военные и гражданские катамараны разного класса, в том числе специального назначения.

Вадатурский также добавил, что компания достигла договоренностей с французскими коллегами о готовности увеличить объем выполнимых работ и ускорить сроки сдачи заказа.

"Мы хотим показать не только Украины, но и в мире, что мы страна судостроителей, что Украина и украинцы будут возвращаться из-за границы на наши судостроительные заводы, здесь будут работать украинские моряки, платить налоги в Украине и будут работать близко к своим семьям", - добавил он.

Чрезвычайный и полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен, в свою очередь, подчеркнул, что "НИБУЛОН" является ведущим и эффективным предприятием и надежным партнером для французской стороны.

"Хочу подчеркнуть масштабную промышленную составляющую, которая является важной в рамках этого проекта, а именно тот факт, что значительная часть того контракта будет реализовываться на мощностях вашего завода. Таким образом мы отвечаем на тот призыв, с которым обращается к нам Президент Украины Владимир Зеленский, а именно производить как можно больше именно здесь, в Украине. И мы делаем это с огромным удовольствием", - отметил он.

Представитель компании ОСЕА добавил, что патрульные катера, которые будет производить "НИБУЛОН", являются бестселлером, поскольку продаются по всему миру - во Франции, в страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки.

Он подчеркнул, что выбор в пользу "НИБУЛОНа" как партнера в Украине был сделан с учетом профессионализма, высокого качества работы, которую компания демонстрирует на протяжении многих лет в судостроении.

"Первый контакт уже получил развитие, уже сегодня мы рассматриваем с нашими партнерами из "НИБУЛОНа" более широкий масштаб нашего сотрудничества, который будет направлен на третьи рынки, рынки других стран. Мы с нетерпением ждем начала практической фазы и производства этих катеров", - добавил он.

Министр Аваков в ходе брифинга для журналистов также добавил, что рассчитывает на николаевских корабелов и в решении вопроса поставки кораблей для других государственных органов Украины, в первую очередь, для структур Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"Компания наша справится с любой задачей, которая будет перед нами стоять", - заверил в ответ Алексей Вадатурский.

Также в этот день на судостроительном заводе "НИБУЛОН" с участием Министра внутренних дел Арсена Авакова и посла Франции в Украине Этьена де Понсена была проведена церемония закладки новых судов: несамоходного судна проекта NBL-91 и буксира проекта 121М. Кроме этого, "НИБУЛОН" спустил на воду четвёртое несамоходное судно-площадку открытого типа проекта В1500 для перевозки различных грузов в рамках реализации инвестиционной программы по восстановлению судоходства на реках Днепр и Южный Буг.