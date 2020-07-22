Михаил Подоляк: неизменным партийным лидером по "публичному дерьму" является Европейская солидарность

Захват заложников в Луцке остается в центре внимания как рядовых украинцев, так и политического бомонда. Свою точку зрения на реакцию отдельных политиков и политсил на эту экстренную ситуацию высказал политический консультант руководителя Офиса Президента Украины Михаил Пололяк. Об этом он написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

"Ничего, увы, у нас не меняется. Даже когда страшные истории (подобно вчерашней луцкой) в итоге не превращаются в трагедии. Просто потому, что кое/кто принял адекватные личные решения... Но в мире наших "политических животных", простите, по-прежнему живут удивительно отвратительные люди. Отвратительны внешне. По экстерьерам признакам. Все/таки природа любит ставить своеобразные метки на неадекватах. Отвратительны внутренне. Из/за полнейшего отсутствия доброты, морали и сострадания. Отвратительны настолько, что один их вид, а также их бесконечные фейсбучно-твитерные комментарии неизменно вызывают рвотный рефлекс. Целые партии таковых. Впрочем, неизменным партийным лидером по "публичному дерьму" является Европейская солидарность. Даже отдельные фамилии называть не стоит. Скоп у них такой, что отбирали самое низменное в списки. Они друга друга "любят" и друг друга накручивают pr-адом. Накручивают и любят. Любят и накручивают. Им все не так. Любое решение всегда плохо. Они искренне мечтают, чтобы все здесь взрывалось, умирало, гнило. Чтобы террористы обязательно убивали автобусами. Что "чем хуже, тем больше у чертей шансов в воровских омутах"... Поминать их всуе плохой знак. Но, увы, они все ещё среди нас... Этот гнилой артефакт украинской политики, вечно отталкивающий полит/проект. Их комментарии к "Луцку" - классические двери в тот самый ад)...

... Президент в сложнейшей ситуации - когда все прочие (те, что носят статусы и погоны) традиционно не решались ни на что - взял ответственность на себя. Абсолютно всю. Сыграл в свою игру. Освободил людей. Заложников. Это было его решение. Решение о ценности чужих жизней и о необходимости делать сложный выбор. И решение это он принимал, отлично зная, что происходит с нашими силовиками, какого уровня профессионализм царит нынче в государственных органах (исторически так сложилось). Отлично понимая, что представляет собой страна, умышленно разорванная и напуганная информационными войнами "внутренних мерзавцев". Страна, где многие хотят подсесть на хайп и быстрее выложить в сеть "эксклюзив", тем самым ещё больше подогревая ситуацию. Завести неадеквата со взрывчаткой, буквально вынуждая его взорвать все к чертям собачим. Президент принял решение. Верное. Большая редкость для наших широт. Где почти все пытаются спрятать собственную трусливость за корпоративной ответственностью. Итог позитивный... Шире. Терроризм не имеет универсалий. Каждый случай требует своей правильной реакции. Да, иногда нужно жестко идти на штурм, не разговаривая. А иногда достаточно сломать оппонента хитростью, словом...

... Но в мире "политических животных" все просто. Любое решение, которое дает позитивный результат, обязательно нужно максимально оскорбительно откомментировать. Потому что для них нет... успешной Украины. И громче всех делают это люди, которые в течение пяти лет все здесь опускали, ломали, уничтожали и в итоге позорно проиграли. Большие ведь "специалисты"...