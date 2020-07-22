Власть допускает безнаказанность радикалов, тем самым подвергая угрозе жизнь и безопасность граждан. Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко, комментируя события последних дней, связанных с террористическими актами в разных регионах Украины.

«Оппозиция неоднократно поднимала вопрос об опасности разгула радикализма в Украине. Но власть не делает выводов. Мы помним события 31 августа 2015 года, когда под стенами Верховной Рады в правоохранителей бросили гранату. Четверо погибших, десятки раненых, – но организаторы и исполнители так и не найдены, никто не понес за этот теракт наказание. Безнаказанность и вседозволенность поощряет радикалов всех мастей на новые преступления. Это позор, когда в стране уголовники и террористы не боятся наказания!» - заявил Юрий Бойко.

Одной из причин, которые повлекли за собой вспышку насилия и агрессии, Юрий Бойко считает продолжающийся вооруженный конфликт на Донбассе, несмотря на громкие обещания власти добиться мира в Украине.

«В стране не прекращается военный невроз. Власть не хочет двигаться по пути мирного урегулирования. Граждан готовят к тому, что конфликт будет длиться годами. А это значит, что из зоны боевых действий по налаженным каналам будут поступать оружие и взрывчатка. Зараженные пропагандой ненависти и насилия, зачастую с не очень здоровой психикой люди, представляют настоящую опасность и несут угрозу жизни мирных граждан. Пока в стране продолжается военный конфликт, а власть потакает радикалам - подобные ЧП, к сожалению, будут возможны. ОП-ЗЖ требует ввести уголовную ответственность за нападения, взрывы, избиения и преследования инакомыслящих. Остановить каналы поставок оружия из зоны конфликта. Обеспечить безопасность людей на улицах украинских городов. Власть должна прекратить провокационные заявления о пересмотре Минских соглашений и начать их выполнять. Делать то, о чем договорились на встрече Нормандской четверки в Париже в декабре прошлого года. Давно пора начинать реальную работу для установления мира в Украине», - резюмировал Юрий Бойко.