подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 июля 2020, среда, 12:46 631
Политика 2020-07-22T13:45:02+03:00
Українські Новини
ВАКС становится удобным инструментом для Артема Сытника, - СМИ

ВАКС становится удобным инструментом для Артема Сытника, - СМИ

Анна Рудык
Артем Сытник. Фото НАБУ
Артем Сытник. Фото НАБУ

Высший Антикоррупционный суд нарушает международные правозащитные нормы и права человека. НАБУ и САП быстро нашли подход к части судей, и эти судьи начали откровенно подыгрывать НАБУ.

Сегодня об этом говорят не только журналисты и правозащитники, но и Европейский суд по правам человека, говорится в статье, опубликованной на сайте glavcom.

Некоторые судьи ВАКС работают с нарушением закона. Их будущие решения будут поставлены под сомнение и могут быть отменены в Верховном суде или Европейском суде по правам человека. А главное - при таких действиях части судей ВАКС будут подорваны остатки доверия к судебной системе.

Несколько недель назад Европейский суд по правам человека не позволил НАБУ и САП привлечь бывшего народного депутата Георгия Логвинского к уголовной ответственности, ссылаясь на политическую мотивированность и ангажированность ВАКС в принятии решения о разрешении на проведение следственных действий. В Европейском суде считают, что в НАБУ действовали с нарушением принципов беспристрастного расследования и международного права.

Похожую ситуацию описывают правозащитники и в "деле Бахматюка". Речь идет о решении, которое приняла судейская коллегия ВАКС, и которое полностью противоречило предыдущим решениям этого же суда при аналогичных обстоятельствах. Что удивительно, все представления от НАБУ в ВАКС по делу Писарук и Бахматюка попадают к одной и той же тройки судей, несмотря на то, что в Украине действует автоматическое распределение судебных дел между судьями.

Но некоторые судьи, несмотря на решение европейских коллег, продолжают нарушать законодательство. Так, председательствующая судья Леся Федорак и коллегия в составе Игоря Строгого и Виктора Маслова фактически лишили фигурантов "дела Мартыненко" права на защиту, угрожая адвокатам во время слушания дела и всячески поддерживая сторону обвинения.

"Директор НАБУ Сытник давит на этих судей, чтобы они приняли не правовое, а политическое решение. Но любое незаконное решение будет отменено в высших инстанциях и станет пятном на мантиях Леси Федорак и двух ее коллег", - заявили адвокаты об этом скандале.

Уровень доверия к ВАКС, который был достаточно высоким еще год назад, может так же быстро упасть до нуля, как только европейские партнеры, и, в первую очередь ЕСПЧ, займут однозначно жесткую позицию по поводу манипуляций, которые устраивают украинские "антикоррупционеры".

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины был создан почти год назад за бюджетные деньги как суд, который будет рассматривать исключительно "коррупционные дела". И за все время работы, а именно с 5 сентября 2019 по 30 июня 2020 Высший антикоррупционный суд вынес приговоры в отношении трех адвокатов, двух судей, двух экс-нардепов, руководителя государственного предприятия и депутата местного совета. На днях информацию в контексте достижений сообщил сам ВАКС.

Больше новостей о:

В МВД рассказали, где сейчас находится луцкий террорист и что его ожидает
В Киеве за сутки почти вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом
Новости
В СБУ рассказали, где был Баканов во время освобождению заложников в Луцке 13:37
Черногория запретила въезд украинцам, путешествующим на автомобиле 13:35
Захват автобуса в Луцке. Стало известно имя харьковского подельника террориста 13:32
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
"Нефтегаз" снова повысил цены на газ для промпотребителей на август 12:50
больше новостей
Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и стоит ли скупать валюту 05:15 Инфографика
Постановление МВД по импорту американских авто повысит коррупционные риски, — эксперты CASE Украина 21:15
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины
Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ 11:25 Фото
Как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ПЦР-тест. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе 20:40
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали 15:02
Большая часть украинцев не доверяет Зеленскому, – опрос 14:11
больше новостей
Зеленский рассказал, как уговорил захватившего автобус в Луцке Кривоша отпустить заложников
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok