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22 июля 2020, среда, 10:30 474
Судебная власть 2020-07-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
Адвокаты готовы выходить на забастовки из-за систематического нарушения их прав, - НААУ

Адвокаты готовы выходить на забастовки из-за систематического нарушения их прав, - НААУ

Николай Савенко
Забастовка, Адвокаты, нарушение прав, Евгений Солодко, Игорь Черезов, НААУ, Адвокатура, Офис президента
Адвокатура. Фото: Международный культурный портал Эксперимент
Адвокатура. Фото: Международный культурный портал Эксперимент

Адвокатское сообщество рассматривает возможность перехода к радикальным действиям из-за систематического нарушения прав адвокатов со стороны правоохранителей и судей.

Об этом заявили адвокаты во время совместного заседания глав 8 комитетов Национальной ассоциации адвокатов Украины, посвященного наступлению на права адвокатов, передают Українські Новини.

"Я прошу рассмотреть вопрос о возможной забастовке адвокатов. И я не шучу, потому что с теми нарушениями, которые сейчас происходят в судах, я не удивлюсь, если нас защитников начнут выводить из зала потому что мы пьем воду", - сказал адвокат Игорь Черезов.

По его мнению, сегодня в Украине речь идет уже не о «ползучем» наступлении на адвокатуру, а о попытке уничтожить ее как независимый институт и взять под контроль.

Адвокат Евгений Солодко также поддержал мнение о том, что речь идет о попытках уничтожить адвокатуру и на это надо реагировать жестко, в том числе посредством организации забастовок под Офисом президента.

Также он считает необходимым привлекать внимание международных партнеров Украины к сложившейся ситуации.

"Государство не слушает нас изнутри? Будет слушать о нас извне! Мы должны обращаться в международные институты и просить, чтобы они требовали от наших государственных структур, чтобы адвокатура стала равноправным участником системы правосудия", - подчеркнул он.

По итогам заседания представители адвокатуры решили еще раз попробовать выйти на диалог с органами власти, но если полноценного диалога не будет - оставили за собой право организовать забастовки и обращаться в международные институты.

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